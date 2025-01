Estos son los domingos y festivos de apertura de los grandes centros comerciales en Jerez

Por tercer año consecutivo, se mantiene vigente la resolución de la que la Junta de Andalucía en la que se ampliaron ostensiblemente el número de domingos y festivos que las grandes superficies comerciales pueden abrir en Jerez. En la ciudad, los centros comerciales, que son aquellos que tienen una superficie de venta superior a los 2.500 metros cuadrados, podrán abrir hasta 40 días feriados a lo largo de 2025, aunque ahora es cada empresa la que decide si alcanzar este número o no en función de sus intereses. De hecho, hay algunas que, por el momento, no anuncian que abrirán en los días en rojo de mayo, cuando podrían hacerlo.

La ley autonómica permite la apertura de este tipo de instalaciones comerciales en toda Andalucía durante 16 días festivos, un número que se amplió en dos en febrero del año pasado tras la entrada en vigor de una normativa para simplificar trámites administrativos. Estos se fijan a través de una orden que se publica a mediados de año en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja).

Ahora bien, este número puede ampliarse en municipios con una elevada actividad turística, una posibilidad que se configura a través de la figura administrativa denominada zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT). En el caso de Jerez, la ciudad lleva más de una década con esta declaración, aunque hasta hace unos años se limitaba a determinados eventos del año —caso del Gran Premio de España de Motociclismo, la Semana Santa o la Feria—.

Sin embargo, tras la revisión realizada a la declaración de ZGAT a finales de 2022, se amplió ostensiblemente el número de domingos y festivos de apertura autorizada desde principios de 2023 y con vigencia indefinida. Esta decisión no estuvo exenta en su momento de enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y Ayuntamiento pues el organismo autonómico le reprochó a la entidad local que no hubiera planteado en plazo una propuesta de domingos y festivos autorizados a partir de ese año, mientras que el anterior gobierno local se defendió alegando que había recibido previamente una comunicación de la consejería competente apuntando que tenía un tiempo mayor para presentarla.

Actualmente, las grandes superficies comerciales en Jerez pueden abrir, además de los 16 festivos establecidos por normativa para toda Andalucía, todos los días en rojo en calendario de la Semana Santa, durante el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo y todas las jornadas feriadas de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre dado que son los periodos donde se han producido mayores pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad en los últimos años.

De este modo, para este año 2025, los domingos y festivos que pueden abrir los centros comerciales en Jerez son:

Enero : 5 (domingo) y 12 (domingo)

: 5 (domingo) y 12 (domingo) Abril : 13 (domingo), 17 (jueves), 18 (viernes), 20 (domingo) y 27 (domingo)

: 13 (domingo), 17 (jueves), 18 (viernes), 20 (domingo) y 27 (domingo) Junio : 29 (domingo)

: 29 (domingo) Julio : 6 (domingo), 13 (domingo), 20 (domingo) y 27 (domingo)

: 6 (domingo), 13 (domingo), 20 (domingo) y 27 (domingo) Agosto : 3 (domingo), 10 (domingo), 15 (viernes), 17 (domingo), 24 (domingo) y 31 (domingo)

: 3 (domingo), 10 (domingo), 15 (viernes), 17 (domingo), 24 (domingo) y 31 (domingo) Septiembre : 7 (domingo), 14 (domingo), 21 (domingo), 24 (miércoles) y 28 (domingo)

: 7 (domingo), 14 (domingo), 21 (domingo), 24 (miércoles) y 28 (domingo) Octubre : 5 (domingo), 13 (lunes), 19 (domingo) y 26 (domingo)

: 5 (domingo), 13 (lunes), 19 (domingo) y 26 (domingo) Noviembre : 1 (sábado) y 30 (domingo)

: 1 (sábado) y 30 (domingo) Diciembre: 6 (sábado), 8 (lunes), 14 (domingo), 21 (domingo) y 28 (domingo)

El decreto permite también que estos espacios comerciales puedan abrir todos los domingos y festivos del mes de mayo (días 1, 4, 11, 18, 19 y 25). Ahora bien, hay algunas grandes superficies que, por el momento, anuncian que no lo contemplan en este año, aunque sí lo hicieron en 2023 y 2024. Es el caso del parque comercial Luz Shopping que no contempla la apertura de sus tiendas, sí de los negocios de restauración y ocio, el 1 de mayo (festividad del Trabajo) ni el 19, lunes de Feria del Caballo que es festivo local. Próximamente se publicarán el del resto de grandes superficies existentes en la ciudad. A esto se une que hay firmas que tienen establecimiento en algunos centros comerciales que optan por no abrir todos los festivos autorizados aunque sí lo esté el edificio que lo alberga (es el caso de Mercadona o Media Markt en Área Sur, por citar algunos).

Una propuesta para reducir los festivos autorizados

La actual declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales se estableció en Jerez con vigencia indefinida, es decir, se mantendrá mientras no se modifiquen las circunstancias que la motivaron, en este caso no solo por la celebración de grandes eventos como la Semana Santa o el Gran Premio de Motociclismo, sino por superar también las 600.000 pernoctaciones anuales (los meses de apertura autorizada son aquellos donde se superó la media de ocupación de todo el año). Ahora bien, tras las movilizaciones realizadas por sindicatos como Comisiones Obreras y plantilla, el Ayuntamiento adquirió el compromiso de elevar a la Junta de Andalucía una propuesta que contemple la reducción del número de días feriados autorizados o que, al menos, se circunscriba únicamente al centro histórico y no al término municipal como se aplica en la actualidad.

Para ello, el primer paso que se dio a finales de año fue la contratación de una empresa a la que se le ha encomendado un informe de seguimiento y evaluación de la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística en la ciudad —el análisis tendrá un coste de unos 6.900 euros, impuestos incluidos—. La firma elegida es Estudio, Agua y Territorio SCA que tiene un mes de plazo para presentar sus conclusiones por lo que, teóricamente, debe entregarlas una vez pasadas las fiestas navideñas.

Este informe debe servir de base para elaborar una propuesta de declaración ZGAT que el Ayuntamiento eleve a la Junta. La ciudad de Jerez, según la normativa andaluza, está obligada por su población y niveles de afluencia turística a tener vigente, al menos, una zona de gran afluencia turística.