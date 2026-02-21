Más de 150 millones destinados a personal en Jerez: El 50% del presupuesto municipal

El PSOE de Jerez ha señalado públicamente a la alcaldesa María José García-Pelayo "como responsable de que el Ayuntamiento y las empresas municipales destinen más de 150 millones de euros a gastos de personal, una cifra que supone un 50% del presupuesto municipal y que evidencia un despilfarro económico mientras le sube los impuestos a los jerezanos".

En una nota de prensa, los socialistas detallan que los 150 millones "contemplan sueldos, complementos, productividades, gratificaciones y horas extraordinarias" y ha subrayado que desde la llegada de Pelayo a la Alcaldía "el gasto en personal se ha incrementado aproximadamente un 20% más". “Estamos hablando de una subida desproporcionada que coincide exactamente con la subida de impuestos que están soportando las familias, los trabajadores y los autónomos de Jerez. Es decir, Pelayo, a través de los impuestos, saca del bolsillo a la ciudadanía para pagar a una élite de trabajadores municipales cada vez más costosa”, han afirmado desde las filas socialistas.

En este punto, detallan que es "especialmente grave" que este incremento de gasto de personal se produzca, según señalan, "incumpliendo de forma clara tanto la Ley de Presupuestos como el Plan de Ajuste, instrumentos que fijan límites y criterios estrictos para el control del gasto público". En este sentido, advierten de que esta dinámica "puede acarrear consecuencias económicas y legales para el Ayuntamiento si no se corrige de inmediato".

Desde el PSOE insisten en que el problema "no es únicamente la cuantía, sino el resultado". “Lo preocupante es que este enorme gasto no se traduce en mejores servicios públicos, ni en proyectos transformadores para la ciudad, la realidad cotidiana de los barrios demuestra que no existe una mejora proporcional en limpieza, mantenimiento urbano, atención social o infraestructuras”, aseguran.

Ante este panorama, advierten que de seguir así con "esta política de despilfarro económico, limitará la capacidad de inversión y frenará el desarrollo económico y generación de empleo". “Cada euro que se desvía a un gasto de personal sobredimensionado es un euro que no se invierte en modernizar la ciudad, en apoyar al tejido productivo o en mejorar los equipamientos públicos, de hecho, en tres años de gobierno solo vemos parcheos”, han indicado.

Los socialistas reclaman, por ello, transparencia y explicaciones detalladas sobre la evolución del gasto de personal, la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad cómo se está utilizando el dinero público y cuáles son los criterios que justifican el aumento del gasto en nóminas. “Jerez necesita una gestión responsable, eficaz y orientada al interés general, no un modelo basado en gastar más dinero en una élite del personal municipal mientras se recauda más a costa del bolsillo de los jerezanos”, concluyen los socialistas.