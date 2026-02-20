Tres parcelas edificables con potencial para la construcción al menos 186 viviendas protegidas en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la convocatoria de licitación para la enajenación de las tres parcelas edificables de titularidad municipal con las que el gobierno municipal pretende facilitar la construcción de vivienda asequible en la ciudad.

Estos tres terrenos, que posibilitarán la construcción de, al menos, 186 viviendas protegidas (VP), se ubican en los ámbitos de suelo urbano 'El Carrascal', 'La Milagrosa' y 'Pizarro', y se suman a los otros tres suelos finalistas que se encuentran también en licitación, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, situados en las zonas de El Retiro, Pozoalbero y en la calle Cristal.

La licitación de estas parcelas forma parte del compromiso de la alcaldesa, María José García-Pelayo, de "favorecer la actividad inmobiliaria en la ciudad" y de generar "oportunidades atractivas" para la inversión en materia residencial y, de manera especial, en vivienda asequible. En este sentido, estas convocatorias van dirigidas a poner en el mercado suelo urbanizado y preparado para agilizar la construcción de viviendas.

Esta bolsa de suelo se elaboró conforme a la normativa incluida en el Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero de medidas urgentes para impulsar la promoción de viviendas públicas en Andalucía, al que Jerez fue uno de los primeros municipios andaluces en acogerse -por acuerdo plenario adoptado en mayo de 2025.

Descripción de las parcelas ofertadas

La parcela de la calle Pizarro es la resultante de la agrupación de las fincas denominadas 2A y 2B realizadas dentro del Proyecto de Reparcelación del Área de Reforma Interior ARI F.16-Pizarro. Cuenta con una superficie de 1.661,98 metros cuadrados y una edificabilidad total de 5.961 metros cuadrados, con capacidad para un mínimo de 53 viviendas protegidas. El precio mínimo de licitación asciende a 1.441.997,79 euros.

La parcela 5A de El Carrascal, en la que podrían construir en torno a 92 VP, forma parte del Proyecto de Reparcelación del sector 14 El Carrascal, y cuenta con una superficie de 4.375,46 metros cuadrados y una edificabilidad total que asciende a 11.332,13 metros cuadrados. El precio mínimo de licitación asciende a 2.768.066 euros.

La oferta se completa con la parcela 1.1. situada en la manzana 1 de la Unidad de Ejecución 4.G.3 'Milagrosa 2' en el entorno del Paseo de las Delicias y , con una extensión superficial de 3.561,92 metros cuadrados y una edificabilidad total de 4.154,73 metros cuadrados, en que construir en torno a 41 viviendas. El precio mínimo de licitación asciende a 960.573,53 euros.

Criterios de valoración de ofertas

Las viviendas a construir en estos tres solares podrán acogerse a las siguientes categorías: viviendas protegidas de régimen especial, protegidas de régimen general y protegidas de precio limitado, tanto en venta como en alquiler. En este apartado podrá obtener un máximo de 60 puntos en función del régimen de protección que se proponga, siendo el de régimen especial en venta o alquiler el que mayor puntuación obtendría.

Igualmente, como segundo criterio se puntuará la reducción porcentual del precio de venta de las viviendas y anejos vinculados a promover, sobre el precio máximo legal de venta, según el régimen de protección elegido.

En tercer lugar, dentro del criterio económico se valorará el mayor incremento del precio ofertado. Los licitadores podrán mejorar el tipo de licitación mediante la presentación de ofertas económicas al alza. En este apartado podrá obtener un máximo de 20 puntos la mejor oferta económica.