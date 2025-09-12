24 partidos de fútbol en un sólo día por Valentina

La 'marea verde' cumplió el pasado sábado otro hito más en la carrera más solidaria por Valentina. La pequeña jerezana con Fibrodisplasia Osificante Progresiva, una enfermedad genética rara, recibió el apoyo de 19 clubes y 48 equipos durante el III Maratón de fútbol 7 'Todos por Valentina' que tuvo lugar en el campo de La Canaleja.

"A pesar del viento tan horrible, el pasado 6 de septiembre echamos el evento hacia delante. Gracias a todos los voluntarios de la marea verde, todos con una sonrisa a pesar de lo duro que fue trabajar con el viento, todos remando a una, todos dando lo mejor de ellos mismos. Queremos agradecer a todos los equipos que hicieron posible esta tercera edición, al Ayuntamiento por estar siempre juntos a nosotros, a Diego Osorio por organizarlo todo, hacerlo todo tan fácil y formar parte de nuestra familia y de la marea verde", subraya Tamara Romero, la madre de Valentina.

Durante una jornada de 12 horas, de 9:00 a 21:00, 19 clubes de alevín, prebenjamín y benjamín jugaron partidos de 50 minutos con el objetivo solidario de recoger fondos para seguir apoyando a Valentina.

La familia también quiere hacer mención a los colaboradores del evento: Federación Andaluza, Ambulancias Cádiz, Cataleya, D` Marita Catering , Xerez CD, Cárnicas Lugo, Juper, Xerez DFC, Fundación Xerez DFC, Cash Estella, MaxMundy, Botavino Romeral, Panadería los gorriones, Camiones Jerez, Bar Kiko, Javier Romero Fotografías, La Copistería. "Y por supuesto a todos los voluntarios de nuestra marea verde que sin ellos sería imposible sentirnos tan arropados", subraya la familia.