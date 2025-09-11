A la venta las entradas para el musical y las invitaciones de la cena benéfica en Jerez a beneficio de la ELA
Ambos eventos tendrán lugar el sábado 11 de octubre
El próximo sábado 11 de octubre se celebra un doble acontecimiento para recaudar fondos que irán destinados a la investigación para la cura de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): un musical en el Teatro Villamarta y una extraordinaria cena con música y sorteo en las afamadas Bodegas Williams & Humbert.
‘ELA El Musical’
Más de 200 personas intervendrán en ‘ELA El Musical’, un espectáculo promovido por Juan Carlos Garnés, para hacer posible que se conozca y no quede en el olvido la enfermedad tan dura que él mismo padece. A través de esta iniciativa se pretende recaudar fondos destinados a la investigación de la ELA y visibilizar una enfermedad aún muy desconocida, dando voz a las demandas de las personas diagnosticadas con esta dolencia. Este espectáculo se ha hecho realidad gracias a la colaboración de empresas, entidades, familia y todo el apoyo que se ha recabado en la ciudad desde la organización del evento.
‘ELA El Musical’ es una obra cultural con letra y música original, cuya puesta en escena suma teatro, ballet, orquesta, música coral. En esta obra han participado academias, conservatorios, empresas, compañías y demás profesionales de Jerez de forma altruista. Esta iniciativa será estrenada el sábado 11 de octubre en el Teatro Villamarta a las 19:00 horas. El precio único de la entrada es de 25 euros. Ya pueden adquirirse en las taquillas del teatro, en su web www.teatrovillamarta.es o en www.tickentradas.com.
La obra representa la vida de un enfermo de ELA desde el momento del diagnóstico. La historia recorre todas y cada una de las etapas por las que el enfermo y sus seres queridos transitan. Desde el punto de vista artístico, el desarrollo y la evolución de la enfermedad se aborda con todos aquellos personajes que rodean al protagonista, representados a través de diferentes números musicales, haciéndonos partícipes de la visión de la familia, amistades, personal médico, cuidadores y profesionales de la investigación.
Cena benéfica
Ese mismo día, sábado 11 de octubre, a las 21:30 horas, las Bodegas Williams & Humbert acogerán una cena benéfica servida por Antonio Catering, por el precio único de 60€. En ella tendrá lugar un sorteo benéfico y contará con música en directo. Las invitaciones se pueden obtener contactando con el teléfono 650 950 097.
Cómo colaborar
Además de ‘ELA El Musical’ y de la Cena Benéfica, es posible colaborar realizando aportaciones o donaciones en la cuenta de ‘Ensemble Cantábile Xerez’ (ES14 2100 6416 6102 0015 1771), indicando en el asunto del ingreso FILA 0, o bien, DONACIÓN+ NOMBRE Y APELLIDOS, según se trate. En el caso de donación, se aportará certificado si el donante lo solicita.
Para realizar patrocinios con aparición en el cartel y libreto del musical, en medios de comunicación y demás formatos, dirigirse al 663 335 571.
