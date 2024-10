Más de 250 niños en la provincia de Cádiz buscan la oportunidad de crecer en familia

La ONG andaluza Crecer con Futuro lanza la campaña 'Da el paso' con el objetivo de sensibilizar y atraer a más personas interesadas que quieran compartir fines de semana y vacaciones con alguno y/o alguna de los más de 2.000 niños, niñas y adolescentes que viven en centros de protección de menores en Andalucía.

Crecer con Futuro señala que “estas chicas y chicos han vivido situaciones complicadas que han afectado a su bienestar emocional. La falta de estabilidad, la acrecencia de vínculos afectivos seguros, el abandono o el maltrato, entre otros, les han generado problemas de inseguridad, baja autoestima o ansiedad”.

¿Qué es el programa de Familias Colaboradoras?

El Programa de Familias Colaboradoras es un recurso mediante el cual una o más personas se ofrecen a compartir fines de semana y vacaciones con algún chico, chica o grupo de hermanos que viven en centros de protección. Esta alternativa familiar da respuesta a las necesidades afectivas y emocionales de estos niños, niñas y adolescentes que, por diversas circunstancias, no pueden estar junto a sus familias de origen. Aunque todas estas chicas y chicos tienen sus necesidades básicas cubiertas en el centro, no pueden crecer junto al calor de una familia. En este contexto, las Familias Colaboradoras juegan un papel fundamental al ofrecerles su tiempo, compañía y un entorno familiar positivo en el que puedan crear vínculos sanos y positivos para su desarrollo.

A través del programa de Familias Colaboradoras se busca que estas niñas y niños crezcan en entornos normalizados que favorezcan su desarrollo pleno, reforzando su autoestima y generando ese sentido de pertenencia que tanto les falta gracias a la cercanía, el cariño y el acompañamiento que les ofrecen estas familias.

El objetivo de 'Da el paso'

La campaña 'Da el paso' busca animar a más personas a que se interesen en el programa de Familias Colaboradoras. A través de ella, desde Crecer con Futuro, quieren mostrar que hay decisiones que están al alcance de nuestra mano y, si nos animamos a dar el primer paso hacia delante, puede ser el comienzo de una nueva vida para una chica o chico que está muy cerca de nosotros.

Asimismo, la ONG pone el foco en dar normalidad a esas dudas y miedos que aparecen antes de iniciar la colaboración, ya que es un camino en el que ambas partes tienen que respetar sus tiempos, espacios e historias de vida. Este hecho es muy importante porque, normalmente, no se conoce al chico o a la chica antes de iniciar la colaboración. Al principio, hay un periodo de adaptación en el que se hacen algunos contactos, salidas sin que las chicas y chicos pasen la noche fuera del centro. Poco a poco, ambas partes se van conociendo hasta que la niña o niño está preparado y se estima que es un buen momento para iniciar la colaboración los fines de semana y vacaciones. Esta campaña, además, hace especial incidencia en aquellos perfiles que tienen mayores dificultades para crecer en familia: “grupos de hermanos, niños y niñas con algún tipo de discapacidad y chicos y chicas de entre 10 y 17 años”, según señala Gema Carrasco, coordinadora del Programa de Familias Colaboradoras.

¿Quién puede ser Familia Colaboradora?

Las Familias Colaboradoras pueden ser personas solteras; que vivan en pareja, del colectivo LGTBI, parejas casadas, sin estarlo, habiéndose divorciado, con o sin hijos/as, etc. Lo realmente importante es querer ayudar a una chica o chico que lo necesita. Para ser Familia Colaboradora es necesario ser mayor de edad y no contar con antecedentes de delitos penales o sexuales. No es necesario tener una casa muy grande o ingresos altos. Tampoco es necesario que tengan una habitación exclusiva para ellos. Pueden compartirla con (otros/as menores, generalmente hijos/as biológicos/as de las familias de la misma edad), siempre y cuando cuenten con un lugar adecuado para dormir.

Experiencia de Carmen, Familia Colaboradora

Carmen es una de las Familias Colaboradoras de Sevilla que comenzó esta experiencia hace un año y medio. Conoció a “su chica” cuando tenía trece años y, aunque al principio tenía muchos miedos sobre si cumpliría el perfil, cómo podría organizarse o, simplemente, sobre qué tipo de planes podía hacer con una adolescente, decidió dar el paso para hacerse Familia Colaboradora. “A mí esta experiencia me ha ensanchado el corazón y creo que ella puede tener a alguien en quien confiar cuando necesite derrumbarse un poquito como hacemos todas las personas en algún momento. Al final es estar ahí, apoyándoles y demostrándoles que no te vas a ir a la primera de cambio”, compartía Carmen.

Próximas acciones de la campaña

Crecer con Futuro organiza una sesión informativa presencial que tendrá lugar el próximo miércoles 6 de noviembre, en dos turnos, a las 11:00 y a las 17:00 h vía Zoom. Todo ello, acompañado por diferentes acciones en sus redes sociales y web que seguirán impulsando la búsqueda Familias Colaboradoras a través de la campaña 'Da el paso'.

Más información: para conocer más detalles sobre el programa de Familias Colaboradoras y la campaña 'Da el paso', las personas interesadas pueden visitar la web: crecerconfuturo.org/daelpaso, sus redes sociales, o contactar directamente con Gema Carrasco, coordinadora del programa a: familias@crecerconfuturo.org I +34 640 01 74 48.