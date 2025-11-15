Más de 30 personas participan en el ‘Curso de Capacitación Digital’ en Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Empleo, Comercio y Consumo, que dirige Nela García, ha felicitado a las 32 personas que han participado en el ‘Curso de Capacitación Digital’ impartido en el Centro de Formación de ‘El Zagal’.

La finalización de este programa ha culminado con la entrega de diplomas que ha tenido lugar en las referidas instalaciones municipales y que acreditan la adquisición de conocimientos en materias relacionadas con el manejo de conceptos básicos de informática y la accesibilidad a entornos digitalizados. En este punto, hay que tener en cuenta que se trata de una formación de carácter no formal, por lo que será necesaria su posterior acreditación a través de los procedimientos contemplados en el marco legal y normativo.

La delegada de Empleo, Nela García, ha felicitado a todas las personas que han completado este curso y ha destacado la labor de la administración local a la hora de facilitar recursos formativos y la mejora continua, asegurando que “es un orgullo trasladar los fondos públicos a herramientas que sean útiles a los ciudadanos”.

García ha subrayado que las políticas formativas son prioritarias para el Ayuntamiento, remarcando que “tenemos claro acudir a todas las convocatorias de subvenciones o de programas europeos, programas nacionales, programas de la Junta de Andalucía, que nos faciliten recursos para hacerlos llegar a la ciudadanía, ahí estamos siempre”.

En total, entre los meses de julio y octubre, se han ofertado cinco grupos de trabajo en los que se han formado 18 mujeres y 14 hombres.

Todas estas ediciones han tenido como objetivo dotar a los participantes de capacidades digitales y de herramientas informáticas que le permitan el manejo de las nuevas tecnologías, tratando de reducir la brecha digital. En este sentido, la metodología empleada en estas acciones estaba centrada en la práctica, orientada a que el alumnado adquiera habilidades técnicas de manera progresiva, con tres principios: la práctica, la colaboración y la autonomía. El itinerario establecido conectaba diferentes competencias transversales como son la información y alfabetización digital, la creación de contenidos digitales, la comunicación online o la seguridad en la red.

Esta acción se ha desarrollado en horario de mañana, ha sido gratuita y presencial, con una duración de 30 horas lectivas, y estaba dirigida a cualquier ciudadano interesado en adquirir este tipo de conocimientos.

En este sentido, García ha resaltado la accesibilidad de esta formación a la población en general. "Siempre hay que estar mejorando habilidades y aprendiendo cosas nuevas y el día a día hace necesario que sigamos estudiando, que sigamos avanzando, tengamos la edad que tengamos, seamos del sector que seamos e independientemente del nivel de estudios."

Además, la delegada ha deseado que “esta capacitación y certificado que se entrega sea una suma más a vuestro bagaje personal y profesional, que es lo que os va a distinguir de otras personas que no lo han hecho y sea útil en el día a día y en vuestra carrera profesional”.

El proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.