Los 39 nuevos agentes de Policía Local de Jerez se preparan para el 'Curso de Ingreso'

Los 39 nuevos agentes de la Policía Local de Jerez, de la oferta de 47 plazas aprobada por el Gobierno de Jerez en febrero de 2024, han iniciado ya en la Jefatura del citado cuerpo el proceso de 'tallaje' de uniformes con vistas a su incorporación a la plantilla, que será a finales de septiembre a través del 'Curso de Ingreso', que incluye un periodo formativo en la propia Jefatura hasta finales de febrero y periodo de prácticas en las calles y eventos desde entonces y hasta julio, inaugurando además la Escuela de Formación de la Policía Local.

Las 47 plazas ofertadas pertenecen a la escala de Administración Especial, Sub-Escala de Servicios Especiales y clase Policía Local y auxiliares, mediante sistema de oposición, en turno libre. De estos 47 agentes cuyas plazas se han ofertado, un 20% por ciento se corresponden por ley con agentes que han solicitada Jerez como traslado tras haber trabajado en otros cuerpos de policías locales. Estos 8 agentes llegados por traslado tomaron posesión el pasado mes de junio y ya están prestando servicio en la plantilla contando así con el valor añadido de su experiencia.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha remarcado "la apuesta del Gobierno de Jerez por mejorar los medios materiales y el incremento necesario de agentes de Policía Local en la ciudad, que responde a las necesidades de una ciudad como la nuestra con un término municipal de los más grandes de España, y que además es sede de numerosos eventos durante el año que precisan en su organización de presencia policial" de manera que "estamos cumpliendo nuestro compromiso tanto con la Policía Local en esta demanda y lógicamente con los jerezanos que depositaron su confianza en nuestro proyecto como equipo de Gobierno de Jerez en 2023, ya que la Seguridad es una de las prioridades de nuestra acción de gobierno".

Hay que recordar que desde julio de 2023 se ha ampliado el parque de vehículos de la Policía Local, con la incorporación de una furgoneta específica de atestados en la función de 'Policía Judicial' del citado cuerpo, las cámaras unipersonales en los uniformes, la creación de la unidad de drones que ha venido prestando servicio en situaciones de emergencia como la crecida del río Guadalete en el pasado mes de marzo, Semana Santa, Feria y ahora en el incendio extinguido en el entorno de Montecastillo, la incorporación de cámaras a la Sala de Control del CECOP, la incorporación de un centenar de dispositivos móviles PDA, así como la propia inauguración de la propia Jefatura de Policía Local después de 10 años de obras.