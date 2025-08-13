Incendios simultáneos en la zona rural de Jerez: Casi una veintena de bomberos y dos helicópteros del Infoca trabajan en los focos activos

"¿Alguien sabe de dónde viene tanto humo?". "Desde mi casa se ve una enorme columna de humo y no paran de oírse sirenas, ¿qué pasa?". "Dicen que es por Revilla". "Hay fuego en Torrecera". "No, es en la planta de los Isletes y ha saltado para el parque de La Suara"... Decenas de mensajes como estos han comenzado a publicarse este miércoles en redes sociales, a partir de las cuatro de la tarde, desde diversos puntos de la zona rural de Jerez.

La confusión era lógica debido a que se estaban registrando casi de manera simultánea diferentes incendios en diversos puntos de la zona rural. El intenso viento que soplaba dificultaba, además, las labores de extinción. Por ello, desde el primer momento se activó el Infoca y hasta las áreas afectadas se desplazaron un helicóptero semipesado, una autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente. Posteriormente, se unió un segundo helicóptero, tal como pudieron comprobar los testigos desde la carretera de Torrecera.

El despliegue lógicamente contó con dotaciones del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, así como Protección Civil y Policía Local. Uno de los focos se originó cerca del parque forestal de La Suara, en La Barca, por lo que hasta el lugar se desplazaron los alcaldes de La Barca, Alejandro López, y el de Torrecera, Francisco Arcila.

Uno de los focos, en una finca cercana a La Suara.

Dada la incertidumbre sobre los distintos focos activos, acudieron al parque de La Suara la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a los delegados José Ignacio Martínez y Agustín Muñoz. A través de Protección Civil, los responsables municipales fueron informados de varios de los fuegos, uno de ellos en un pajar (que estaba controlado) y otro junto a La Guareña.

Informe de la actuación de bomberos

Desde el Consorcio de Bomberos detallaron que, desde las 15.30 horas aproximadamente, un total de 17 efectivos y 8 vehículos de los parques de Jerez, Medina, Benalup, Cádiz y El Puerto de Santa María están interviniendo en un incendio rural en Jerez. Se trata "de dos focos que afectan a pastos en zonas cercanas a las pedanías de La Barca de la Florida, Torrecera y El Torno".

Pasadas las siete de la tarde se encontraban aún "trabajando en la extinción y para evitar la propagación hacia el Parque de La Suara", junto a los medios aéreos de Infoca. "Hay pajares afectados y se ha evacuado a personas de una finca cercana a Torrecera, por prevención", han señalado.

Un tercer foco más leve cercano a El Torno ya había sido extinguido. Además, según el Consorcio de Bomberos, "en algunos puntos se trata de fuego de copas de árboles, de ahí que se puedan ver llamas de gran altura", apuntaron mientras se seguía trabajando en el lugar.

Mensaje del gobierno local ante los fuegos

Desde el gobierno local, a través de redes sociales, han destacado que están sobre el terreno y "seguimos muy de cerca las actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos en la zona rural para la extinción de los diferentes focos activos".

Asimismo, han rogado a la ciudadanía que "extremen las precauciones y sigan los canales oficiales". La alcaldesa junto a los delegados, a los que se ha unido la delegada de la Zona Rural, Susana Sánchez Toro, se han reunido de urgencia en el Ayuntamiento de La Barca para seguir de cerca el desarrollo de estos incendios. En este encuentro han estado presentes los alcaldes de varios núcleo, entre ellos el de San Isidro, Manuel Sánchez, y el de El Torno, Francisco Javier Fuentes.

Hay que recordar, además, que el ejecutivo local mantenía este miércoles aún activo el Plan Territorial de Emergencia Local en situación operativa 0, tras el incendio registrado el domingo en Montecastillo.