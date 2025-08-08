Más de 700 personas eligen la Sala Paúl en Jerez para estudiar durante el mes de julio

La Delegación de Juventud de Jerez ha habilitado las aulas de la Sala Paúl como espacios para estudiar durante la temporada estival, una opción que está teniendo muy buena aceptación y que durante el mes de julio han utilizado 723 personas, 153 en horario de mañana y 570 en horario de tarde.

Esta alternativa, dirigida muy especialmente a la juventud, pero que también pueden utilizar el resto de jerezanos y jerezanas, estará en funcionamiento hasta el 29 de agosto. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 21 horas, y los sábados en horario de 9 a 13.30 horas.

Por tercer verano consecutivo, la Delegación de Juventud acondiciona un servicio demandado en la ciudad, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía que durante las vacaciones estivales deben preparar sus exámenes de septiembre o sus oposiciones, y este año además con un horario ampliado y que incluye los sábados, por lo que el servicio está siendo muy bien valorado por usuarios y usuarias, y los datos indican un incremento de más de 200 usuarios con respecto a julio de 2024.

La delegada Carmen Pina ha destacado que “la Sala Paúl es un espacio versátil y queremos rentabilizar todas las opciones que ofrece, es un espacio para divertirse, es un espacio para estudiar, y es un lugar donde queremos fomentar la participación joven, que esté llena de vida en todo momento, y que sea punto de encuentro para generar nuevos proyectos y favorecer experiencias juveniles, encuentro entre entidades, conocimiento mutuo e intercambio de propuestas”.

Pina ha recordado que “la Sala Paúl está a disposición de nuestra juventud y además estamos sumando su talento a la candidatura de Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, todos los servicios que ofrezcamos a la juventud, repercuten en el desarrollo social de nuestra ciudad”. La delegada ha señalado que “el incremento de horario ha sido un acierto, seguimos con nuestro compromiso con la juventud, dentro de los objetivos que reivindicamos con el Plan Jerez”.