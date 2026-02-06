El 76º Simposio Regional de Ciberseguridad acoge en Jerez a 250 expertos de prestigio internacional

Jerez ha acogido en los Museos de la Atalaya el 76º Simposio Regional TF-CSIRT & FIRST de Ciberseguridad, que ha contado con la participación de 250 expertos de prestigio internacional en la materia y que ha tenido como objetos reforzar la cooperación internacional en este ámbito.

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), a través del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), y con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, ha impulsado estas jornadas, que han sido organizadas, de forma conjunta, por las entidades Task Force – Computer Security Incident Response Teams (TF-CSIRT), una de las principales redes europeas de CSIRTs, y el Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), su contraparte a nivel global.

El simposio ha tenido como objetivos convertirse en un foro clave para el intercambio de conocimientos en materia de ciberseguridad, fortalecer relaciones profesionales y coordinar así las estrategias de respuesta ante incidentes cibernéticos regionales y transfronterizos, máxime en un contexto mundial en las que las amenazas son cada vez más dinámicas y sofisticadas.

El programa ha incluido a lo largo de las dos jornadas de ponencias técnicas, paneles de debate y talleres prácticos, además de actividades que han facilitado el desarrollo de networking entre profesionales de la ciberseguridad a nivel mundial.

La apertura institucional del evento ha contado con la presencia de la presidenta del Comité Directivo de TF-CSIRT, Věra Mikušová; acompañada del teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez y del jefe del Servicio de Ciberseguridad de la ADA, Eloy Rafael Sanz, que ha expuesto en su ponencia el reto que supone la gestión de la ciberseguridad en una gran administración pública como es la Junta de Andalucía, en la que deben mantenerse en equilibrio múltiples sistemas y prioridades.

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, ha subrayado “la importancia de estas jornadas, por su alto nivel participativo, por reunir en Jerez a líderes internacionales en materia de Ciberseguridad, y por la oportunidad que ha supuesto para Jerez que hayamos podido exponer en este foro de tanto prestigio y en nuestra ciudad los objetivos de Jerez Conneted y el desarrollo del centro de ciberseguridad municipal”.

En este sentido, Martínez ha agradecido a los organizadores del evento y a la Junta de Andalucía, a través de la ADA y el CIAN, “que hayan tenido la deferencia de apostar por Jerez para este simposio, que se ha erigido como una oportunidad única para reunir a los profesionales del sector, con objeto de evaluar amenazas emergentes, compartir experiencias y mejorar la interoperabilidad entre equipos de trabajo públicos y privados, en un contexto además tan cambiante y de permanente amenaza digital”.

De esta manera, Jerez ha presentado el proyecto ‘Jerez Connected’ a través del director del Servicio de Transformación Digital del Ayuntamiento, Francisco Gómez, que ha incidido en su ponencia en que Jerez está desarrollando una importante estrategia digital ‘Jerez Connected’, que supone un nuevo motor en la ciudad y ha añadido que las nuevas tecnologías están ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía, desde la ‘ciudadanía digital’ y, en el ámbito de la economía digital, la generación de actividad económica y de puestos de trabajo de valor añadido, para la creación, atracción y retención de talento.

En este contexto, en la ponencia se ha explicado en el actual mandato municipal se ha creado un Centro de Operaciones de Ciberseguridad en el Ayuntamiento para reforzar la protección ante amenazas, cuyo despliegue terminó en 2024.