Jerez descorcha su memoria líquida en la Barcelona Wine Week

Los vinos de Jerez han sido protagonistas de uno de los momentos más destacados de su historia reciente con la celebración de ‘12+1 Tesoros de Jerez’, una cata excepcional organizada por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda en la Barcelona Wine Week 2026.

El encuentro reunió una selección irrepetible de vinos de altísimo valor enológico, histórico y patrimonial: vinos de pago, sacas especiales —algunas jamás catadas hasta la fecha—, referencias reconocidas entre las mejores del mundo con 100 puntos Parker, y soleras centenarias que superan los 200 años de vejez, actualmente fuera del mercado. Auténticos vinos de culto, “incunables” del Marco de Jerez, que condensan lo más sobresaliente de la enología española tanto en su presente como a lo largo de los siglos.

“Una oportunidad irrepetible para acceder a un patrimonio líquido único en el mundo, testimonio vivo de la historia del Marco de Jerez y de una tradición vitivinícola centenaria”, señala el Consejo Regulador en un comunicado.

Un viaje emocional por todos los palos del jerez

La sesión estuvo guiada por el periodista especializado Ramon Francàs, acompañado por el presidente de la institución jerezana del vino, César Saldaña, así como por los propios bodegueros, hacedores y guardianes de estas soleras legendarias. Todos ellos aportaron las claves técnicas, culturales e históricas de cada vino, subrayando su singularidad y su valor patrimonial.

Francàs definió la experiencia como “un viaje emocional por todos los palos del jerez”, destacando el carácter casi espiritual del encuentro: “Ha habido duende. Hemos acabado todos emocionados, con unos vinos que son pura historia, los vinos de la vieja Europa. Tesoros que hay que poner en valor porque en todo el mundo no hay nada igual. Y creo que hoy los profesionales que han asistido, además de haber sido muy afortunados de poder catar vinos excepcionales, se lo han pasado en grande”.

Por su parte, César Saldaña agradeció la oportunidad de mostrar en la Barcelona Wine Week una muestra de los tesoros enológicos de Jerez: “Hemos tenido el privilegio de participar en una cata irrepetible, en la que hemos bebido tiempo e identidad. Y ha sido también un orgullo poder mostrar, en la gran cita del vino español, que ese enorme legado que atesora Jerez sigue en buenas manos y contribuyendo a que nuestro país sea un referente mundial de calidad y diversidad vitivinícola”.

Vinos seleccionados para esta cata única celebrada en la Barcelona Wine Week. / Consejo Regulador

Los 12+1 tesoros catados

Esta es la selección de vinos degustados:

• Vino Blanco San Cayetano – Bodega Mª Antonio de la Riva

• Fino en Rama, Saca 2025 – Bodegas Fernando Castilla

• Amontillado Añada 2026, Saca del 24 de julio de 2025 – Bodegas Williams & Humbert

• Amontillado 1830 Anticuario – Bodegas El Maestro Sierra

• Amontillado Alcalde – Bodegas Barbadillo

• Palo Cortado VORS – Bodegas Lustau

• Palo Cortado VORS – Bodegas Cayetano del Pino

• Oloroso VORS – Bodegas Tradición

• Amontillado Añada 1976 – Bodegas González Byass

• Moscatel Toneles Viejísimo – Bodegas Valdespino

• Pedro Ximénez Rare Sherry – Bodegas Osborne

• Parte Arroyo Solera Fundacional de 1856 – Bodegas González Byass

• Brandy Fundador 150, Edición especial aniversario – Bodegas Fundador

Jerez refuerza su presencia BWW

Más allá de la cata, la DO Jerez y la DO Manzanilla consolidaron su posicionamiento en Barcelona Wine Week como una de las grandes referencias del vino español. Gracias a la colaboración entre el Consejo Regulador y la Diputación de Cádiz, el Marco de Jerez contó con una destacada representación de 15 bodegas, que mostraron la diversidad, riqueza y vigencia de la zona.

Las bodegas que han participado en la edición de este año figuran Bodegas Barrero, Cayetano del Pino, Fundador, González Byass, Hidalgo La Gitana, Lustau, Fernando de Castilla, Juan Piñero, Bodegas del Río, Serdio, Tradición, Valdespino, Vinariam, Viuda de Manjón y Williams & Humbert.