86 estudiantes de FP inician sus prácticas en los centros sanitarios del Área de Jerez

La provincia incorpora este lunes a más de 600 estudiantes de Formación Profesional que realizarán prácticas durante los próximos meses en los centros del sistema sanitario público de Andalucía, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, así como en el 061, en el Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) y en la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Cádiz.

En concreto serán 637 estudiantes: 78 para el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra; 302 para el Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos; 56 para el Hospital Universitario de Puerto Real y el Hospital de La Janda; 12 para el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda; 28 para el Área Campo de Gibraltar Este; 106 para el Área Campo de Gibraltar Oeste; 42 para el Centro Coordinador de Emergencias 061 en la provincia; 8 para el CTTC en Jerez; y 5 para la Delegación Territorial.

El subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, ha participado en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras en un acto de acogida para dar la bienvenida a los estudiantes que se incorporan al Área de Campo de Gibraltar Oeste. También han celebrado recibimientos similares los hospitales universitarios de La Línea, Jerez, Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz.

En las jornadas de acogida participan los equipos directivos de los centros sanitarios, además de tutores y profesores de los diferentes Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia cuyo alumnado desarrolla su periplo formativo en el sistema sanitario público de Andalucía en la provincia. A lo largo de su periodo de formación, todos los estudiantes estarán tutorizados por profesionales sanitarios del centro en el que realicen sus prácticas (tutores laborales), lo cual le facilitará la adquisición de competencias profesionales, destrezas y habilidades que podrán alcanzar en los diferentes escenarios y situaciones sanitarias donde se produce la labor asistencial. Además, tendrán un seguimiento coordinado por parte de los tutores docentes de los diferentes centros educativos.