Apaleado un controlador de la ORA

José Ramón Aragón, un controlador de la ORA con 23 años de experiencia en este servicio, fue apaleado en la plaza Aladro el miércoles a las once de la mañana. Según el testimonio aportado a este medio, sancionó a un coche en la calle Arcos. "Fue entonces cuando el conductor se puso a buscarme y me encontró en la plaza Aladro. Me preguntó si yo le había multado y le dije que sí. Fue entonces cuando empezó a golpearme en la cara y el cuello, me tiró al suelo y hasta me rompió el uniforme".

Ayudado por transeúntes que pasaban por allí evitó que la agresión prosiguiera. Cuando llegó la Policía Local, el agresor ya había huido a bordo de su vehículo, un Peugeot 407 de color gris. Fue atendido en el centro de salud de La Granja y, posteriormente, interpuso la correspondiente denuncia en la comisaría. Ayer, apenas 24

horas después, seguía trabajando por las calles que tiene asignadas en la ciudad.

El trabajador pide al Ayuntamiento y la actual concesionaria mayor apoyo al colectivo de trabajadores tras haber sufrido, según dice, la agresión más grave que jamás se ha padecido en este colectivo de empleados.