La ATMJ anuncia demandas judiciales contra medidas del gobierno local

La asamblea de afiliados del sindicato Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) del Ayuntamiento de Jerez aprobó en su última reunión “elevar demandas sobre cuatro importantes asuntos que afectan a la plantilla municipal puestos en marcha por parte del gobierno de Mamen Sánchez, y por supuesto, de su fiel escudera Laura Álvarez, delegada de Recursos Humanos. Esta última, si por algo se destacado a los largo del presente mandato municipal ha sido por no querer o no saber negociar asuntos que afectan los trabajadores municipales y su falta de voluntad negociadora”, dice la ATMJ en un comunicado.

En la mencionada asamblea se propuso, por parte de la junta directiva, la adopción de acuerdos a efectos de interponer acciones judiciales sobre la negociación del convenio, pago de productividades vinculadas al anexo de catálogo, proceso de funcionarización y a las modificaciones de la RPT. Todos estos asuntos fueron debatidos y aprobados por mayoría.

Con ello la junta directiva “se ha visto totalmente respaldada para interponer las demandas pertinentes sobre asuntos tan importantes relacionados con el colectivo, en la seguridad que los pasos que se van a seguir están encaminados a fortalecer las reivindicaciones del mismo”, señala la ATMJ.

Cabe recordar que la ATMJ denunció en el Juzgado Contencioso Administrativo de Jerez el Acuerdo-Convenio sobre las condiciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Jerez para el período 2013-2015, y en diciembre de 2017 se dictó sentencia de nulidad. El gobierno local recurrió esta decisión judicial, estando a la espera del fallo del TSJA. En el caso de que dicho tribunal ratifique la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, “a todos los trabajadores se les ofrece la posibilidad de recuperar, con efecto retroactivo, numerosos derechos perdidos en estos seis años. Mientras esperamos, la ATMJ y la CGT ha denunciado y promovido un nuevo convenio que se tiene que abordar en mesa negociadora, que a fecha de hoy, no ha sido convocada y que el gobierno ha comunicado que no tiene intención”, añade el comunicado.

“Ante esta nueva falta de voluntad negociadora, la ATMJ ha formulado denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y el lunes 4 de marzo interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social por violación de la libertad sindical, y estudia interponer ante otras instancias judiciales por posible indicio de delito por parte del ayuntamiento”.

“Respecto al tema de las productividades -añade la ATMJ-, y a la vista que las que se vienen abonando ahora para una parte de la plantilla como consecuencia de un ‘anexo a catálogo’ que dejó de tener efecto con la entrada de la RPT, se va a interponer demanda, actualmente en estudio y preparación, con el propósito, tal como se recoge en nuestro programa electoral, de lograr un reglamento objetivo para el pago de productividades y una RPT nueva, y no los lamentables parches políticos llevados a cabo por parte del gobierno o que pudieran llevar cabo otros futuros. Los trabajadores no podemos estar a merced de de decisiones de los políticos de turno”.

Por último, sobre el proceso de funcionarización puesto en marcha por Mamen Sánchez y Laura Alvarez, la ATMJ va a “emprender los Recursos Contenciosos Administrativos ante el Juzgado, una vez que ya ha presentado al Ayuntamiento dos recursos potestativos de reposición y que están encaminados a que se ejecute un proceso de funcionarización con todas las garantías y no un proceso que creemos es un lamentable ejemplo de trabajo mal hecho, no digno de ser planteado por la quinta ciudad de Andalucía al no contar con las plazas vacantes, carecer de presupuesto e incluso han calculado mal los porcentajes en la baremación en las bases de las convocatorias”.