'No Me Abandones' recoge 11 perros en estado crítico en sólo cuatro meses

La protectora de animales 'No Me Abandones' celebra hoy su segundo festival 'Sentidos' en Bodegas Luis Pérez, con el que la organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo sufragar los gastos veterinarios de los animales rescatados. La presidenta del colectivo, Fátima González, agradeció ayer la respuesta de Jerez a la convocatoria -las entradas están agotadas- porque "hay gastos veterinarios por perro de hasta 600 euros. Siempre estamos rescatando, pero en los últimos cuatro meses hemos recogido a 11 perros abandonados en estado crítico". Un ejemplo es 'Lupita', una perra que encontraron desnutrida y sin poder moverse tras haber parido por un parque empresarial. 'No Me Abandones' no sólo atiende ahora a 'Lupita', sino que encontraron a 10 cachorros. "Tenemos una media de unos 115 perros en nuestra protectora. Muchos necesitan asistencia veterinaria y ahora en julio toca vacunación, así que lo que se recaude en este 'Sentidos' también irá para vacunas", declaró González.

La protectora cuenta con apoyo de veterinarios, empresarios, hosteleros y músicos. De hecho, la presidenta del colectivo subrayó que para esta edición tienen la actuación de la banda jerezana Big Band Jerez, que interpretará un variado repertorio en el que el jazz y el swing "nos transportarán al ambiento de los clubs de Nueva Orleans, Chicago o el New York de los años 20". Se trata de un "espectáculo irrepetible en el que color instrumental de la banda se fusionará con la maravillosa luz del atardecer jerezano que inundará la sala durante el concierto".

El abandono de las mascotas aumenta considerablemente en los meses de verano, por lo que las necesidades de la protectora aumentan en esta época del año. Han dispuesto una cuenta para todos los que quieran colaborar con la Fila Cero de la cita benéfica: ES83 2103 4009 7800 3001 7109, y para cualquier información está el correo info@nomeabandones.org.

Esta organización sin ánimo de lucro nació en 2001 y su trabajo se desarrolla en dos grandes áreas: gestión del refugio de animales abandonados, y las campañas de sensibilización basadas en el respeto hacia los animales su vida, sus sentimientos y sus derechos, así como su tenencia responsable.