El diseñador Abraham Zambrana impresiona en la muestra 'Maestros del Futuro' en Sevilla

El diseñador de zapatos de La Barca Abraham Zambrana es uno de los creadores que participa en la exposición 'Maestros del Futuro. Artesanía y Diseño en Europa' en el sevillano Castillo de San Jorge, que fue pre inaugurada este martes por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha contado además con el respaldo, a título personal, de Carmen Cervera, la baronesa Thyssen-Bornemisza. La apertura al público será este miércoles. En ella hay piezas de alta artesanía contemporánea de medio centenar de artistas europeos y españoles, en su mayoría sevillanos, en un ejercicio de reinterpretación sin precedentes de las tradiciones y los oficios más ancestrales, pero con un enfoque actual. La visita es guiada y su precio es de cinco euros. El horario de apertura es de martes a domingo de 11:00 a 19:00.

Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla coordinada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, con el apoyo de la prestigiosa Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, la asociación BeCraft de Mons en Bélgica y el Ministerio de Cultura y Deporte. Y está inspirada en 'Next of Europe, una de las quince exposiciones que formaron parte en 2022 de Homo Faber: crafting a more human future', el gran evento de la artesanía organizado por la Michelangelo Foundation en Venecia. Dicho espacio también está comisariado por Jean Blanchaert, al igual que el de Sevilla, que cuenta además con el apoyo del comisario para España Ramón Vergara.

En la nómina de artesanos sevillanos están referentes de la imaginería como Juan Miñarro, Fernando Aguado, Alejandro López o José María Leal. El dorador Enrique Castellanos. Maestros alfareros como Juan Pablo Tito o el tallista Francis Verdugo. Alfonso Aguilar trae sus encajes de bolillos y exponentes del arte sacro como Paquili y también Jesús Rosado y José Luis Sánchez Expósito muestran sus bordados, con obras que reinterpretan la tradición. La marroquinería también está presente en la exposición de la mano de Abraham Zambrana, Antonio Enrile o José Luis Bazán. La cerería del Salvador y Leandro Cano sorprenden con sus aportaciones, al igual que los ceramistas Concha Ybarra, Luis Torres y Yukiko.

'Maestros del Futuro' pone su foco en uno de los talleres más antiguos de Europa, el de los orfebres Seco. Y también están los hermanos López. Como ejemplos de la guarnicionería elevada al máximo arte como Francisco Dorantes o Javier Menacho. La exposición también cuenta con muestras de artesanía textil, como la que trabaja Irene Infantes o Mercedes Vicente, o Margaret de Arcos con sus sedas pintadas a mano. Hay ejemplos de cestería de la mano de Antonio Rodríguez. Y también exponen algunos de los talleres creativos más referenciados de Sevilla como el de Las Ánimas o TodoMuta.

La propuesta de Abraham Zambrana desde Jerez

El diseñador de zapatos de La Barca ha creado para esta exposición una pieza de artesanía contemporánea, que en este caso es un fundón de espada. Una obra que conlleva bastantes técnicas de la maestría de la artesanía como el repujado, o el trenzado. "Decidimos crear esta pieza en conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso y la relación de éste con el mundo de toreo, que vinculara la artesanía, la pintura y el toreo para el que todavía se hacen muchos artículos de forma artesanal", apunta Zambrana.

Un fundón para estoques de torero está compuesto por unas piezas amplias de cuero, lo que permite jugar muy bien con la geometría tan característica que engloba la obra de Picasso, creando una composición agradable y dinámica.

Hay que destacar que el fundón ya tiene varios compradores interesados, "ha gustado muchísimo, estamos muy contentos". La obra ha sido elaborada junto al guarnicionero jerezano de la Yeguada Militar Manuel Vergel, que fue maestro de Abraham y que ahora colaboran juntos en el taller de este último en Jerez. "El proyecto tiene como fin principal hacer una pieza entre los dos, una relación de mí con Manolo como agradecimiento por todas las enseñanzas que me ofreció en su día".