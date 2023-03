Abre la "casa eterna" de Lola en Jerez

Viernes de Dolores, o de Lola, soleado para inaugurar por fin la que será la "casa eterna" de La Faraona en la tierra que la vio nacer en 1923. La alcaldesa, Mamen Sánchez junto a las hijas y la hermana de Lola Flores, Lolita, Rosario y Carmen Flores, respectivamente, han inaugurado el Centro Cultural Lola Flores en la Plaza Belén, en un acto que suscitó el interés de un gran número de medios de comunicación, personas admiradoras de la artista y del público en general. Cita a la que se sumaron miembros de la familia de la homenajeada y un gran número de invitados que quisieron conocer cómo será el lugar que albergará los recuerdos más interesantes de la vida artística y personal de la genial Lola Flores.

"Hoy es un día grande para Jerez, en el día de santo de Lola Flores", dijo la alcaldesa, que volvió a dar las gracias a la familia de la artista, "y a todos los que han trabajado en el 'museo', porque sin ellos hubiera sido imposible. A Lola le gustaba celebrar su santo y por eso hemos elegido este día para la inauguración".

Mamen Sánchez aseguró que "Lola nos manda señales", porque una de sus nietas ha encontrado un recorte de prensa en el que decía "el viernes Lola Flores vuelve a Jerez”. En referencia a este hallazgo, la alcaldesa expresó “hoy es viernes y Lola vuelve a Jerez para quedarse para siempre. Ya la tenemos aquí y nos va a traer mucho bien a esta ciudad. Nos trae su centro cultural, su Tablao "Ole, ole" y el Museo del Flamenco de Andalucía".

"Gracias por estar aquí, Jerez", dijo Lolita. La hija mayor de Lola Flores también agradeció a la familia y a los invitados sus asistencia a la inauguración y expresó que querían estar todos en este acto y que, "aunque falten muchos, los que estamos, estamos con el corazón y los que no están nos lo han dado para que os lo digamos. Gracias Jerez, gracias al Ayuntamiento, gracias a todo el equipo. A Mariola Orellana que se ha matado para que este 'museo' estuviera en pie y sobre todo a Jerez, que se ha volcado en este centenario de mi madre". Añadió que "Lola Flores es eterna y aquí está, en su casa, viva y en su Jerez, en tu tierra que la vio nacer, así que gracias de verdad, de todo corazón”.

Rosario por su parte, reconoció que "no tengo palabras para decir lo emocionada que estoy. Esto ha sido un sueño de muchísimo trabajo. Llevamos cuatro años con el Ayuntamiento, con la alcaldesa, que ha dado todo su corazón y con el equipo municipal. Esto ha sido un trabajo muy elaborado. Hemos comenzado con esta Nave del Aceite, pero seguiremos avanzando, vamos a coger más casas, porque mi madre tiene muchísimo que ver y que deciros todavía". También se ha referido a que "tenemos una casa de arte para inspiración de todos los artistas, para que sepan la pasión, la garra, la fuerza, lo grande que era Lola Flores y que nos inspire a todos, que nos dé una bomba explosiva de energía como la que ella tenía”.

Carmen Flores, hermana de Lola Flores, también dio las gracias por este 'museo' y recordó que ella también es jerezana. Confesó que se sentía "muy emocionada porque mi hermana se lo merecía, porque ha sido una artista irrepetible. Como ella no saldrá ninguna. No lo creo, ni lo voy a conocer. Siempre tengo el recuerdo de mi hermana, porque mi hermana está en mi corazón. Siempre estará en mi corazón hasta que yo me vaya con ella. Así que, muchas gracias Jerez, mi corazón siempre con ustedes, que siempre me habéis llenado el Villamarta. Siempre".

Al acto de inauguración del Centro Cultural Lola Flores asistieron, además de miembros de la familia de la arista, como Lolita y Rosario González Flores, Carmen Flores y Alba Flores, otras personas muy conocidas del mundo del flamenco y del espectáculo. Entre ellas se encontraron Vicente Soto, Paco Cepero, Juan Peña, Eugenia Martínez de Irujo, Angelita Gómez, La Reina Gitana, Antonio ‘El Pipa’ y su hijo Antonio, Tía Bastiana y su hijo Tomasito, Macarena de Jerez, María del Monte, Mara Rey, Fernando Soto, Mariola Orellana, Antonio Carmona, Marina Carmona, La Macanita, 'Pele' de Navajita Plateá, Toñi Moreno y algunas de la mujeres de la Peña Flamenca Tío José de Paula.

Tras las palabras de la alcaldesa, de las hijas de Lola Flores y de su hermana Carmen Flores, la joven Lucía Aliaño interpretó ‘Ay pena, penita, pena’ sin acompañamiento musical.

Qué se puede ver en el 'museo'

El Centro Cultural Lola Flores custodia y expone al público a partir de este viernes más de 200 piezas que la artista atesoró, entre ellas, muchas fotografías, objetos personales, vestidos (como el de novia) y joyas, entre otros. Es posible además disfrutar de un teatro virtual, con algunas de sus actuaciones.

El 'museo' sumerge al visitante, desde el inicio del recorrido, en el universo Lola bien estructurado y explicado, en un espacio recogido pero amplio a la vez, o la casita con sus cosas que ella quería en Jerez.

La propia Lola va a guiar a los visitantes por las salas del espacio museístico de muchas formas, en las fotos, en películas, en entrevistas. Será posible oír su voz, verla actuar, o ver su álbum familiar. Hay que destacar también la importancia de las nuevas tecnologías de realidad virtual en este espacio cultural para ver y sentir a Lola, con proyecciones, pantallas interactivas, fotos a gran formato, y un diseño expositivo muy cuidado. Hay que destacar que la voz de la audioguía la pone su nieta Elena Furiase.

Horarios a partir del próximo sábado día 1 de abril

A partir de este sábado, 1 de abril, el horario de visitas será de martes a viernes a las 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45 y 19:15 horas.

Los sábados, el horario de visitas será a las 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 17:15, 17:45, 18,15, 18:45 y 19:15 horas.

Y el horario de los domingos será el siguiente, a las 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45 y 13:15 horas.

Los domingos por la tarde y los lunes, permanecerá cerrado.

En cuanto a la compra de entradas con reserva de día y hora, a partir del 1 de abril, se podrán adquirir en el mismo Centro Cultural Lola Flores, en la taquilla del Teatro Villamarta, o por Internet, a través de la plataforma https://www.tickentradas.com/lugar/centro-cultural-lola-flores-jerez. Como dato destacable, a partir del 15 de abril se pondrán a la venta las entradas del mes de mayo y meses posteriores. A partir del 1 de abril también se podrán comprar entradas sin reserva de día y hora, es decir, con entrada según la disponibilidad del aforo, en el propio Centro Cultural Lola Flores.

Los precios

Sobre los precios que se han establecido para la adquisición de entradas, el de tarifa general es de 10 euros, aunque también hay tarifas reducidas de 6 euros para mayores de 65 años y jóvenes de 15 a 30 años. Los niños de 5 a 14 años deberán pagar 5 euros y los menores de 5 años entrarán gratis. Todas las entradas incluyen audioguía.

Jornadas de puertas abiertas

Por último, señalar que en el Centro de Interpretación Lola Flores habrá jornadas de puertas abiertas con visitas gratuitas los días 21 de enero (fecha del nacimiento de Lola Flores), 16 de mayo (fecha de su fallecimiento) y 24 de septiembre (día de la Virgen de La Merced, Patrona de Jerez).