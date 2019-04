Acoje lamenta la falta de atención a los indigentes

La Asociación de Comerciantes del Centro (Acoje) ha lamentado la desatención que sufren personas en la indigencia que duermen en la calle, sin que desde la Administración local se tomen medidas para evitar estas situaciones. La presidenta de la asociación, Nela García, llamó la atención sobre una de estas personas que lleva alrededor de dos semanas 'afincado' en la calle Doña Blanca, con sus escasas pertenencias alrededor y pasando el día y la noche a la intemperie.

En muchas ocasiones se sitúa en los escaparates de los comercios de la zona o bien en medio de la calle y, según dijo, han sido numerosas las llamadas que desde los propios establecimientos y desde la asociación se han hecho a la Policía Local para que se atienda a esta persona.

García indicó que "piensan que nos quejamos por la imagen de nuestros comercios o del propio centro, pero es que no es sólo eso, es una cuestión de humanidad y de dignidad hacia esa persona. El problema no es ya si molesta o no”. La presidenta de Acoje agregó que la respuesta ante este tipo de situaciones es que la Policía Local o los Servicios Sociales no pueden hacer nada, porque muchas veces es la propia persona la que se niega a ser atendida o a ir a un albergue. "Si estas cosas ocurren está claro que el sistema no está funcionando y las Administraciones deben darse cuenta de ello. Alguien que está en esas condiciones igual no es capaz de decidir por sí mismo si necesita ayuda y por eso no se le puede dejar sin atender. Lo primero que te preguntan cuando llamas es si está sangrando o enfermo para llamar al 112, pero si simplemente está dormido no se hace nada. Resulta que hoy día hay fórmulas para proteger a los animales o el medio ambiente, pero no a las personas".

Las quejas y el malestar por esta situación, que desgraciadamente se repite a menudo, se incrementaron ayer por la mañana, y Acoje volvió a ponerse en contacto con el Ayuntamiento. "Me han comentado después de eso, que esta persona ya no estaba en Doña Blanca, pero tampoco sabemos si al final se ha actuado o va a volver en unas horas o se ha ido a otro sitio, lo que tampoco sería la solución".

Según indican desde la asociación de comerciantes, el problema de los 'sin techo' ha sido expuesto en numerosas ocasiones en la Mesa de Seguridad del Ayuntamiento, en la que tienen participación, así como en los Servicios Sociales. "No vale la excusa de que si no quieren no se les puede ayudar, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tendrá que haber herramientas para que la protección funcione. Este es el caso reciente más grave que hemos tenido, pero es un problema muy frecuente con el que nos encontramos".