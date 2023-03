Adelante Andalucía denuncia que ‘Jerez Distrito Sherry’ "es un plan de Mamen Sánchez para convertir el centro en un parque temático"

Adelante Andalucía denuncia las “continuas actuaciones” del gobierno local en el casco antiguo, en referencia a la proliferación de pisos turísticos y proyectos de renovación de la vía pública, que a juicio de la formación andalucista "va en consonancia con la turistificación y no con las condiciones necesarias para ser del centro histórico un lugar habitable para los jerezanos y jerezanas".

Así, la formación andalucista de izquierdas cree que la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez está acelerando el “proceso de turistificación que vive en la ciudad” con objeto de “convertir el centro en un parque temático”, al expulsar a la población por los altos precios de la vivienda y la concesión “sin control” de nuevos pisos turísticos.

“Estamos empezando a ver los mismos procesos que ya se han vivido en Sevilla o Málaga, con precios disparados, cierres de comercio locales, etc. El cierre de la papelería de la plaza de la Yerba no es más que un ejemplo. Aprendamos de los que ha pasado en otros lugares y no repitamos los malos ejemplos”, advierte Carlos Fernández, candidato a la Alcaldía de Jerez de la formación.

De la misma forma, Adelante Andalucía ha criticado el proyecto que busca, teóricamente, “dinamizar” el barrio de San Mateo bajo la denominación ‘Distrito Sherry', financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La formación andalucista de izquierdas denuncia que el Ayuntamiento de Jerez lo esté "haciendo a espaldas de los vecinos y vecinas del centro histórico, ninguneando a la propia asociación vecinal".

El proyecto, que contempla una inversión de 1.460.400 euros de los que el Ayuntamiento aporta unos 300.000 euros, afirma el candidato a la alcaldía por Adelante Carlos Fernández, “se hace sin ningún tipo de inversión en vivienda pública, habiendo un grave problema de acceso en la ciudad en general y en el centro en particular”.

En esa línea, Adelante Andalucía recuerda que el precio del alquiler ha aumentado un 22% durante 2022, trece puntos más que la media nacional, y la compra de una vivienda en propiedad, con los precios, los intereses y el nivel de ahorros que hay que aportar es algo “prácticamente utópico”, especialmente para las más jóvenes.

“El anuncio que hizo la actual alcaldesa en la presentación del mismo diciendo que genera oportunidades de proyectos empresariales y empleo, es a todas luces una autopista para seguir convirtiendo Jerez en una ciudad al estilo de Sevilla o Málaga, donde, la apuesta por el turismo ha tenido como consecuencia una especialización casi en exclusiva en estos sectores, una escasa diversificación de la económica, una mayor vulnerabilidad ante las crisis, como la del covid 19, y además, una desnaturalización de la vida en las ciudades”, añade Carlos Fernández.

Adelante Andalucía, afirma Fernández, apuesta por "un turismo con medidas sociales y ambientales que haga de Jerez un destino turístico responsable, con un plan que pasa por la regulación de los pisos turísticos y el número de plazas hoteleras, y sobre todo, la construcción de viviendas municipales en régimen de alquiler".

“Necesitamos un plan que no nos condene a los vecinos y a las vecinas a un modelo de ciudad y de vida aún más precarizada, que es lo que produce la turistificación de las ciudades. Los trabajos en el sector turístico suelen ser temporales, con horarios infernales, y mal remunerados, lo que no termina de ayudar a dinamizar el conjunto de la economía”, explica el alcaldable de la formación.

Adelante Andalucía lamenta que la emblemática plaza del Mercado, "ya degradada por la falta de vecinos e inversión pública, se va a convertir con este plan en un espacio alejado de la vida y del comercio local y de cercanía, contribuyendo a la desaparición de la identidad de un barrio tan señero”. “No podemos permitirlo”, sentencian desde la formación andalucista de izquierdas.