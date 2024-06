Adelante Andalucía reclama a la Junta la auditoría de las obras de rehabilitación de La Asunción

Adelante Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que “haga ya la auditoría de obras de rehabilitación de la barriada de La Asunción prometida hace ya casi dos meses”, tal como ha recordado la coportavoz de la organización andalucista de izquierdas, Elena Zurita.

“Dicen que quien más promete, es el que no piensa cumplir y ese es el caso del PP que, en todas sus instituciones, está dejando reiteradamente abandonada a una de las barriadas más emblemáticas de Jerez de la Frontera”, subraya.

Según Zurita, “hace ya casi dos meses que les prometieron a los vecinos y vecinas una auditoría para inspeccionar las irregularidades económicas encontradas en los expedientes enviados a la AAVV de la Asunción”. La portavoz insiste “es una vergüenza para la clase política que los gobiernos de García Pelayo y de Moreno Bonilla, no hagan más que mentir a todo un barrio para mantenerlos en silencio y no cumplan nada de lo que les prometen, a excepción del aumento de los plazos, para que no tengamos que lamentar ver embargos en esta ciudad por su ineptitud de gestión".

Según la información que los vecinos le han trasladado “por la barriada no aparecen los técnicos, ni los actuales ni los que tienen que dar cuenta de trabajos anteriores, ni la empresa constructora, ni el arquitecto, trabajadores, y por supuesto, nadie del Ayuntamiento o de la Junta. El material está abandonado y la situación está totalmente paralizada”.

Es por ello, que “en Adelante Andalucía vamos más allá y pedimos, tanto al Ayuntamiento de Jerez como a la Junta de Andalucía, que saquen una partida económica para que un perito pueda revisar los destrozos hechos por los temporales y la mala calidad de las obras y que se arregle cuanto antes, ya que recordamos que están jugando con la vida de muchas personas”.