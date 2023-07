Adelante Andalucía reprocha a la Junta que “no adquiera ni un solo compromiso” con los vecinos de La Asunción

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado este jueves a la Junta de Andalucía que “haya abandonado” a los vecinos de la barriada de La Asunción, y que “no haya adquirido ni uno solo compromiso con los mismos”.

En sede parlamentaria, García se ha dirigido a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para recodarle que “estos vecinos llevan años arrastrando problemas con la rehabilitación de sus viviendas”, mientras que “todas las administraciones les han abandonado, no les han acompañado, les han delegado funciones y competencias que no deberían asumir los vecinos sino las propias administraciones y, sobre todo, no han cumplido con hacer las obras”.

García ha calificado de “decepcionante” la respuesta de Díaz que se ha excusado en que el caso “es muy difícil” y el retraso es “culpa del contrincante”, en referencia al anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez.

Frente a esto, “la situación es que no se han cumplido los plazos, ahora se han vuelto a prorrogar hasta el 30 de agosto y quedan decenas de bloques de pisos en los que ni siquiera están haciendo dichas obras”. Por eso, García ha emplazado a la consejera a que se comprometa a establecer una prórroga que sea suficiente, a garantizar que las obras se hagan dentro de ese espacio de tiempo, que dar seguridad a los vecinos sobre la devolución de las subvenciones y, sobre todo, "a ofrecer información y transparencia. Siéntese con los vecinos señora consejera”, le ha insistido.

Finalmente, el portavoz de Adelante Andalucía ha recordado que el objetivo es que “se rehabiliten esas viviendas y lo hagan cuanto antes, para que se cumpla con la inversión de dinero público y nadie tenga encima la preocupación mental y hasta física de tener que devolver el dinero de las subvenciones”.