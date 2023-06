Desde hace días vecinos de la barriada de La Asunción han alzado la voz contra la paralización de las obras de rehabilitación de viviendas y por lo que consideran unos trabajos "chapuceros". Además alertan del riesgo de tener que devolver la subvención pública recibida con intereses, si a final de año los trabajos no están terminados. ¿Qué pasa en La Asunción?

Vecinos denuncian la mala gestión de recursos

Un grupo de vecinos de La Asunción se ha comenzado a movilizar para reclamar que se reanuden los trabajos paralizados y que se arreglen los desperfectos en los bloques en los que ya se ha actuado. "En 2021 comenzaron las obras y aquí han llegado a estar trabajando a la vez hasta siete empresas diferentes. Una locura. Debido a la guerra de Ucrania, los costes se incrementaron casi en un 30% y nos ha afectado, porque ya no se puede hacer todo lo que estaba previsto", relata Verónica, una de las vecinas afectadas.

"Ahora nos encontramos con las obras paradas y sin dinero para seguir con ellas por una mala gestión por parte de peritos, asociación vecinal, Junta de Andalucía, Ayuntamiento... Los expedientes que se han ido presentando no estaban correctos y se han echado para atrás. De las siete empresas que estaban aquí sólo queda una, el resto se ha marchado con los trabajos a medio hacer", declara una vecina.

El grupo de vecinos que se está movilizando denuncia que "tenemos problemas en bajantes, techos que se mojan, humedades, fachadas picadas con rejas recién pintadas, cataratas de agua que caen del techo, boquetes, malos olores... Hay bloques con obras a la mitad, otros terminados pero mal y otros que ni han empezado".

"La Junta de Andalucía daba la mitad del dinero al empezar las obras y se picaron las fachadas para 'justificar' el inicio. Después, por una mala gestión de recursos y por el incremento de materiales y costes, el dinero ha ido faltando, y se ha ido llevando dinero de unos bloques a otros para intentar terminar algunos, con el fin de que la Junta terminara de pagar la subvención (una parte al inicio y el resto al acabar el trabajo) y así ir tapando 'boquetes'. ¿Qué ha pasado? Que sigue habiendo desperfectos en los bloques 'supuestamente' terminados, por los que se impide el cobro de lo que queda de dinero, bloqueando toda la rehabilitación de la barriada", cuentan los afectados.

La Junta no aprueba el pago del 50% de la subvención que falta por abonar porque la primera parte de la obra no está debidamente justificada. "Un día nos citó la asociación vecinal y gente de la obra y nos dijeron que había una opción para reanudar los trabajos y era pidiendo un préstamo. Cuando preguntamos a qué cuenta iba el dinero del préstamo nos respondieron que a la cuenta de la constructora. Con el documento que nos dieron ese día ya saltaron todas las alarmas: donde ponía 'tipo de interés' estaba en blanco, en comisión de apertura, en blanco, en comisión al cierre de préstamo, en blanco... No firmamos nada así y además dijimos que cualquier vecino consultara con abogados o expertos antes de firmar cualquier cosa", subrayan.

De los 93 bloques que están dentro del plan de rehabilitación, "al menos 27 seguro que tienen cosas mal hechas tras las obras. Queremos que los desperfectos se arreglen, porque mi casa antes no se mojaba y ahora entra agua como una catarata. Queremos que se terminen los bloques que están a medio hacer porque tenemos de plazo hasta el 31 de diciembre o tendremos que devolver el dinero con intereses".

En La Asunción ya no hay dinero para las obras. ¿Qué ha pasado? "Los vecinos no contratamos a nadie en concreto. Es cierto que las comunidades somos las responsables de cada bloque en materia de contratación, proyecto... Pero nosotros cedimos la toma de decisiones a la asociación vecinal, firmamos las cosas que nos daban sin entender. Tenemos unos peritos que no han hecho bien su trabajo y ahora nos encontramos en esta crítica situación", lamentan.

Hay vecinos que reconocen abiertamente haber firmado en la asociación documentación sin leerla porque se "fiaban" del presidente de la asociación vecinal y denuncian que "ya no está nunca localizado". Este periódico se puso en contacto con el presidente de dicha entidad el pasado 12 de junio y se acordó cerrar una fecha para una entrevista y así dar la versión de la asociación. Finalmente no se ha podido contactar más con el presidente a pesar de múltiples intentos estos días, por lo que no ha sido posible contar con su testimonio.

Las subvenciones proceden de unos fondos europeos

A mediados de 2021 se concedieron las ayudas para acometer las obras de rehabilitación en los bloques de 93 comunidades de propietarios de este enclave de la ciudad tras haber sido declarado Área De Rehabilitación Integral (ARI). Las subvenciones proceden de unos fondos europeos (la Iniciativa Territorial Integrada-ITI) cuyos importes están cerrados y no pueden variarse.

Las comunidades de propietarios fueron las que elaboraron y presentaron sus proyectos de rehabilitación para poder optar a estas ayudas (trabajo que los vecinos dicen que delegaron en la asociación vecinal).

El importe total concedido ronda los 5,9 millones de euros (cada comunidad ha recibido entre 40.000 y 90.000 euros, según las intervenciones propuestas) y beneficiaría a más de 500 viviendas.

La Junta fiscaliza la documentación

Desde la Consejería de Fomento y la delegación territorial de Cádiz detallan que en las subvenciones de La Asunción ellos tienen dos tareas: tramitarla y fiscalizarla.

La delegada territorial, Carmen Sánchez, explica que en una primera fase, "nuestro papel es tramitar la subvención, una subvención que decide el Ayuntamiento solicitar". "Y después tenemos un segundo trabajo que es la fiscalización de toda la documentación para que sea correctamente justificada y se pueda abonar la segunda parte de la subvención", añade Sánchez.