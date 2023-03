Adelante Andalucía relaciona el transporte público en Jerez con la desigualdad de género

Adelante Andalucía reclama la necesidad de "mejorar urgentemente" el transporte público en Jerez ante los nuevos datos sobre movilidad ofrecidos por la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La formación andalucista muestra su "gran preocupación" en relación con que, mientras en el conjunto de los municipios de más de 50.000 habitantes, el uso del transporte público para ir al trabajo o estudio supone un 22%, en el caso de Jerez es tan sólo del 8%. “En Jerez se usa el transporte público casi tres veces menos que la media estatal, es una situación dramática que no vemos mejorar con el paso de los años”, explican desde la formación.

Para el candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Jerez, Carlos Fernández, “en realidad no es ninguna sorpresa que el transporte público en Jerez esté a la cola de los grandes municipios de Andalucía y del Estado. De hecho, es admirable, o no les queda más remedio, ver cómo hay quienes usan el autobús en nuestra ciudad a pesar del pésimo servicio que ofrece”.

“No es admisible que en hora punta, en el mejor de los casos y sólo en 5 líneas, pase un autobús como pronto cada 20 minutos. En el conjunto de las 18 líneas, hemos calculado que de media pasa un autobús cada 50 minutos. No, estos tiempos no son admisibles en una ciudad de la entidad de Jerez”, sostiene el alcaldable.

Asimismo, Elena Zurita, participante de la asamblea de Adelante en Jerez, ha querido señalar, en vísperas del 8-M, que “no sólo es un problema desde el punto de vista ecológico, también lo es desde el punto de vista de la lucha por la igualdad de género”. En este sentido, los datos de la encuesta reflejan que los hombres superan en casi 10 puntos a las mujeres en el uso de un medio privado para ir al trabajo o estudio. Así, Zurita informa que “a quien más afecta un transporte público deficiente es precisamente a las mujeres, que tal y como muestran los datos, son quienes más uso hacen del mismo”.

Zurita afirma que el gobierno de Mamen Sánchez en sus políticas de movilidad y de planificación urbana "reproduce prioridades, roles y desigualdades sociales y de género, ya que durante su mandato no ha realizado ningún cambio, ha sido continuista con el modelo de movilidad preponderantemente individualista y masculina, que no atiende a otras necesidades como las de aquellas personas que no tienen carnet de conducir, mayoritariamente mujeres, que no tienen dinero para costearse un coche, o que tienen diversidades funcionales físicas o psíquicas”.

“Es un modelo excluyente y extensivo en el uso del espacio público. Sigue la idea del hombre patriarcal que cree que todo le pertenece y que de todo puede hacer uso. Así, el PSOE sigue privilegiando a unos pocos en detrimento de unas muchas, y reproduciendo desigualdades de género que han agudizado la degradación social y ambiental de nuestro territorio”, añaden desde Adelante Andalucía.

Desde la formación lamentan que su propuesta de transformación del sistema de autobuses urbanos, aprobada en el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, haya sido guardada en “un cajón”. “Es una irresponsabilidad tremenda dada la crisis energética y ambiental en la que estamos ya inmersos y que va a ir a más si no tomamos medidas contundentes para reducir el consumo de energía, y en particular, la proveniente de los combustibles fósiles”, afirman desde la formación.

Para Adelante Andalucía, la mejora del transporte público es una medida claramente “ecofeminista” y “clave” para recuperar “la armonía con el medio ambiente y poner fin al conflicto que nuestro modelo socioeconómico tiene abierto con el sostenimiento de la vida”. “Nuestras ciudades están hechas por y para el coche, y eso es algo que tiene que cambiar”, concluyen.