Apuesta porque el servicio de ayuda a domicilio siga siendo 100% municipal

Carlos Fernández, candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía en Jerez, ha mantenido una reunión con el comité de empresa municipal de Ayuda a domicilio para conocer las demandas generales del colectivo, las reivindicaciones laborales y el estado actual de las negociaciones con el gobierno municipal del convenio colectivo.

El comité de empresa le ha expresado a Fernández que aunque en Jerez la gestión del servicio es por una empresa pública, como es Comujesa dependiente del Ayuntamiento, y que consiguieron un convenio propio, son mínimas las mejoras que han alcanzado, ya que la masa salarial no se modificó por lo que sus condiciones económicas no han aumentado, siendo estas muy precarias para el servicio de cuidados que prestan y que es reconocido como esencial, tal como se demostró en la pandemia de la Covid. Entonces, fueron "a veces las únicas que entraban en las casas a cuidar de tantas personas mayores solas, enfermas, dependientes en mayor o menor grado que tenían en ellas además un consuelo, y que la remunicipalización no ha cambiado en gran medida la precariedad laboral, en un sector ocupacional caracterizado por la feminización como es el de los cuidados".

Así, las representantes del comité manifestaban a Carlos Fernández, candidato de la formación Andalucista de izquierda, que la media de sueldos ronda el SMI y que la remunicipalización sobre la privatización debería ir dirigida hacia convertir su trabajo en más justo y con mejores condiciones por lo que estaríamos hablando de corresponsabilidad social.

Entre otras demandas diversas que enunciaron y que afectan al servicio, están la de sustitución en las compañeras de la oficina cuando hay alguna baja, o que no le acepten tener representación en el consejo de administración de la empresa, o la negativa a pluses como el de toxicidad o la reducción de la jornada a 35 horas.

Carlos Fernández, en representación de Adelante Andalucía, les ha comunicado que entiende que sus demandas son más que justas y le ha trasladado el apoyo de Adelante en Jerez y que no se entiende que el Ayuntamiento no las ha llevado a cabo aún.

Ha adquirido el compromiso, tal como es la apuesta de Adelante por lo público, de que el servicio de ayuda a domicilio siga siendo 100% público, "para que la calidad del servicio que reciben nuestros mayores y los derechos de las trabajadoras no se vean afectados en función de los ingresos de la empresa privada".