Adelante pide al Ayuntamiento de Jerez "que rompa relaciones con Israel"

El portavoz de Adelante Andalucía Jerez, Carlos Fernández, ha reclamado al Ayuntamiento de Jerez "la ruptura de relaciones con el Estado de Israel y la condena del genocidio contra el pueblo palestino". En consonancia con la carta que esta misma semana ha presentado Adelante Andalucía al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Fernández ha pedido a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que “la ruptura debe ser a todos los niveles: instituciones públicas, universitarias, científicas y cualquier programa de colaboración municipal y empresarial”.

“Nuestro Ayuntamiento -ha continuado- no puede mirar hacia otro lado pues eso lo convierte en cómplice de este genocidio al que estamos asistiendo en directo”. “Como jerezanos y jerezanas, no nos sentimos representados por una institución que mantenga lazos políticos y comercial con un estado que está perpetrando una masacre con el beneplácito de las instituciones internacionales. Debe romper todos los convenios con empresas o instituciones israelíes. No queremos ver a cómplices del genocidio por la ciudad”.

Del mismo modo, “exigimos a García Pelayo, como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que eleve esta propuesta a este órgano e inicie esta propuesta a nivel estatal”.

Finalmente, desde Adelante Andalucía Jerez "mostramos nuestro apoyo y solidaridad con las movilizaciones estudiantiles que se están sucediendo en las universidades de nuestro país y valoramos que, tanto la Universidad de Cádiz como el resto de las universidades públicas andaluzas, se hayan pronunciado a favor de los derechos humanos y de la cultura de paz y hayan pedido la suspensión de la colaboración con centros israelíes no comprometidos con la paz”.