Adelante Jerez propone seis medidas como condición "imprescindible" para plantearse apoyar los presupuestos municipales

Tras estudiar la propuesta presentada por el PSOE para la aprobación de unos nuevos presupuestos para el año 2022, los primeros posteriores a la pandemia de Covid-19, Adelante Jerez ha dejado claro su postura al respecto: "Este proyecto de presupuestos continúa en la estela de endeudamiento público que venimos viendo en los últimos años, no viene a mejorar la situación económica ni financiera del Ayuntamiento, y lo que es más grave aún, no incluye proyectos ni iniciativas que acudan a la raíz de los problemas capitales de nuestra ciudad", en palabras del concejal Ángel Cardiel.

Como recuerda, "desde la entrada del PSOE en el gobierno en el año 2015 durante los sucesivos presupuestos aprobados, se han venido haciendo promesas sobre transporte y vivienda que nunca han llegado a materializarse". Y sin embargo, "la realidad más palpable es que varios presupuestos después, negociados con la oposición, la red de autobuses continúa en una situación crítica, inviable, inservible y sin ningún tipo de voluntad de cambio, con medidas cosméticas, como la compra de flota, y sin acudir al problema de raíz: el replanteamiento de una red que se ha demostrado como ineficiente y tremendamente ruinosa".

Abordar el problema sobre vivienda en la ciudad "es un tema que también resulta inexcusable, en el planteamiento de unos nuevos presupuestos. Si ya en 2015 resultaba una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos de Jerez, ahora en 2022 hemos visto cómo los alquileres se han disparado hasta un 25% (un 6% solamente el año pasado), sin que el PSOE muestre voluntad alguna de poner freno a la burbuja especulativa de la turistificación del centro histórico de la ciudad, a base de otorgar licencias sin control para la construcción de apartamentos turísticos y en ocasiones generando graves conflictos con las comunidades de vecinos, como ha ocurrido en intramuros o en Madre de Dios".

Además, "por el camino, hemos visto cómo Aquajerez ha seguido campando a sus anchas con la absoluta connivencia del gobierno y con la sombra de incumplimiento del pliego de condiciones", de forma que "se han dejado de ejecutar algunas de las partidas más sociales del presupuesto, se ha privatizado el mantenimiento de los colegios públicos, se ha cedido a precio de saldo suelo público para empresas de educación privada, o se ha aprovechado la crisis del Covid para otorgar indiscriminadamente ayudas a dedo sin ningún tipo de concurrencia competitiva".

Por todo ello, "con una posición crítica con respecto a la gestión del PSOE en Jerez y siendo conscientes de los pasos al frente que necesita dar nuestro municipio para dejar atrás los problemas que arrastramos, y hacer frente a los problemas reales de los ciudadanos", Adelante Jerez hace esta propuesta de seis medidas "realistas, conseguibles, y acorde a los programas electorales de Adelante Jerez y del PSOE para poder plantearnos suscribir las futuras cuentas municipales".

Se trata de las siguientes:

Calendarización y medidas específicas para el rediseño completo de la red de autobuses basada en la propuesta aprobada por el pleno municipal por consenso Metrobús, evitando solapamiento de líneas, optimizando rutas y reduciendo las frecuencias de paso. Inicio del expediente previa a la aprobación de Presupuestos para regulación de pisos turísticos en el centro histórico de la ciudad para poner fin al mercado especulativo con la vivienda. Puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler para incentivar la reducción del precio del alquiler. La Agencia ofrece una protección con una póliza de seguros frente a impagos a la parte arrendataria a cambio de que ésta establezca un precio de alquiler de al menos un 10% inferior sobre el precio de mercado previo estudio de las zonas tensionadas. Inicio del expediente de modificación de las tasas públicas para el 2023 con incremento del IBI a personas físicas o jurídicas con más de 10 viviendas en propiedad, con posibilidad de bonificar en caso de puesta a disposición del alquiler a través de la Agencia Municipal de Alquiler. Plan municipal de abastecimiento energético propio para instalaciones municipales con placas fotovoltaicas y de optimización de la energía en edificios públicos municipales. Inicio de acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de red mancomunada de fibra óptica para poder dotar de conectividad de alta calidad a zonas rurales y diseminados del municipio, abriendo a la participación de operadoras locales, apostando por la creación de nuevos puestos de trabajo continuos y ofreciendo nuestra zona rural para la implantación de empresas del sector ganadero y/o agrícola.

Este posicionamiento viene refrendado por la asamblea de Adelante Andalucía en Jerez, tal como ha manifestado su portavoz Juan Luis Iglesias: "Tenemos muy claro que no podemos prestarnos a juegos vanos, no avanzaremos ni un paso más hasta no tener certezas de que las medidas puestas sobre la mesa se ejecutarán realmente, de promesas estamos ya hartos y sabemos que no valen para nada con el PSOE".

En esta línea, la otra portavoz de la formación andalucista, Ayad Abdel-Lah, ha insistido en que "queremos ser muy claros, preferimos no decir que rompemos relaciones con el Gobierno o que estamos a sus pies para salir en un par de titulares, si no será así. Ponemos medidas sobre la mesa, si se dan pasos firmes para llevarlas a cabo, continuaremos el camino hacia un posible sí, si no, no seremos títeres".