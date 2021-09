Adelante Jerez se reorganiza tras la expulsión de Ángel Cardiel

Adelante Jerez inicia un nuevo curso político recomponiendo su estructura una vez que Ángel Cardiel fue expulsado y declarado concejal no adscrito a finales del pasado mes de julio. Precisamente, este miércoles el pleno aprobará una nueva redistribución de las comisiones informativas para adaptar la representación de este grupo municipal a sus actuales circunstancias. Mientras, el pasado mes se hicieron los cambios en el funcionamiento interno del grupo municipal con el nombramiento de una nueva cargo de confianza.

El pasado 17 de agosto, y a petición del grupo municipal, la alcaldesa, Mamen Sánchez, firmó una resolución con el cese de José María Prieto como secretario de grupo de Adelante Jerez. Este cambio era de esperar teniendo en cuenta que el ya exasesor está vinculado al grupo de Anticapitalistas, al que pertenece la parlamentaria Teresa Rodríguez, quien meses atrás lideró la ruptura de esta formación con la coalición de Podemos e Izquierda Unida en el Parlamento andaluz. Así, una vez se formalizó en el pleno el pase de Cardiel al grupo de ediles no adscritos, los cambios internos en el grupo municipal eran simple cuestión de tiempo.

En su lugar, la coalición de Podemos e Izquierda Unida ha elegido como secretaria de grupo a Lucía Oliva de Agar, una jerezana que ha estado vinculada en Cataluña a la formación Barcelona en Comú que lidera Ada Colau, según explicaron fuentes de la formación. Ella ha sido la elegida por la formación morada mientras que Violeta Márquez seguirá siendo el cargo de confianza a propuesta de Izquierda Unida (IU). Márquez fue nombrada nuevamente tras revocarse por parte del TSJA la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que había anulado en primera instancia el reparto de asesores que se aprobó a principios del actual mandato municipal.

La expulsión de Cardiel de Adelante Jerez ha provocado que la formación pase a tener dos concejales puesto que el edil no adscrito sigue manteniendo su acta. Aun así, la formación seguirá teniendo los mismos derechos como si tuviera tres miembros, en virtud de lo estipulado por la Ley Electoral y el Reglamento Orgánico Municipal. Ahora bien, el sueldo que ha dejado de percibir Cardiel tras su cese como viceportavoz de Adelante Jerez no será percibido por la edil Rocío Monedero. Según explican fuentes del grupo municipal, la concejala está jubilada por lo que su pensión es incompatible con la de un sueldo en la administración pública.

Por otro lado, mañana se celebrará un pleno donde se dará un nuevo paso administrativo en la ruptura formal del grupo municipal de Adelante Jerez con Cardiel. Así, la corporación debe dar el visto bueno a la recomposición de las comisiones informativas, los órganos que se celebran antes de las sesiones plenarias para analizar los temas que se abordan en ella. Desde principios de este mandato, los dos representantes de la coalición en casi todas las comisiones eran Raúl Ruiz-Berdejo y Ángel Cardiel, mientras que Monedero era la suplente. De este modo, la representante de Podemos pasará a ser miembro titular de estos órganos.

Ahora bien, Cardiel podrá seguir participando en estos órganos. De hecho, al ser preguntado por este medio, señaló que confiaba en que la alcaldesa, que es quien tiene competencia para ello, ni siquiera le cese de la comisión que preside, la de control de servicios públicos gestionados de forma indirecta, cuya función es la de fiscalizar a las empresas concesionarias del Ayuntamiento.

No obstante, en el informe que emitió el secretario municipal, Juan Carlos Utrera, para certificar el paso del exedil de Adelante a los no adscritos advertía de que se hace necesario una modificación del Reglamento Orgánico Municipal debido a la “escasa regulación” sobre “las consecuencias” del pase “de un concejal de un grupo municipal a miembro no adscrito”. Ante este ‘vacío’, el alto funcionario plantea una “ampliación” del artículo que regula esta figura donde se establezcan “cada una de aquellas circunstancias que afecten a los derechos y obligaciones del concejal no adscrito como miembro de la corporación y en defensa de su mandato representativo por el cuerpo electoral”.

En el informe, argumenta que, por ejemplo, habría que regular la representación de estos ediles en las comisiones informativas para “evitar la sobrerepresentación”. Por ello, el secretario plantea una “ponderación” del voto en este órgano en función de la representación de cada partido en el pleno. Actualmente, estos órganos están formados por cinco integrantes del PSOE, cinco del PP, dos de Ciudadanos, dos de Adelante y uno de Ganemos.