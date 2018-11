Suárez a Padilla: "Ha demostrado que con tesón se puede salir adelante"

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez, ha aprovechado este martes su presencia en Jerez para dedicarle unas emotivas palabras a su amigo Juan José Padilla antes de comenzar su charla en el Casino Jerezano. “Este año que se está despidiendo no puedo venir a su casa sin pediros que me acompañéis a rendirle un pequeño homenaje a este gran hombre que no sólo ha sido uno de los toreros más importantes que ha dado esta tierra, qué mira que ha dado toreros, sino que además ha sido uno de los grandes hombres de España”.

Además, aseguró que Juan José Padilla es “uno de los tíos que nos ha demostrado a todos que allá donde la mayor parte de los hombres hubieran acabo su vida y sus esperanzas todavía había mucho por recorrer y nos ha enseñado que con esfuerzo, con superación, con tesón y con fe se puede salir adelante”. “Hoy me pongo en pie y te doy un abrazo”, terminó diciendo Suárez, visiblemente emocionado tras ponerse en pie y abrazar al torero entre los aplausos del público.