Adolfo Suárez: "El PP representa un futuro mejor para los andaluces"

El Casino Jerezano ha acogido este martes una charla-coloquio del presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana. El acto ha contado también con la presencia de número uno del PP de Cádiz al Parlamento andaluz, José Ortiz, así como con el presidente provincial Antonio Sanz, el candidato a la Alcaldía de Jerez, Antonio Saldaña, y la diputada nacional, María José García-Pelayo. Además, entre los asistentes ha estado el torero jerezano Juan José Padilla, íntimo amigo de Suárez.

Antes de comenzar la charla, Adolfo Suárez ha atendido a los medios de comunicación y ha asegurado que es un "honor" para él estar en Jerez y en Andalucía "y hacerlo con todo el respeto del mundo". El hijo del que fuera presidente del Gobierno entre 1976 y 1981 ha hecho hincapié en que "hay gente que se pone nerviosa cuando gente de fuera de Andalucía venimos a Andalucía a hablar de Andalucía. Pero yo no veo ningún inconveniente a hacerlo con respeto porque creo que el problema no es Andalucía, no son los andaluces, el problema es la gestión de quienes han llevado Andalucía durante 40 años".

Súarez ha puesto de manifiesto que Andalucía "es una tierra extraordinaria y ha progresado mucho, es cierto, en los últimos 40 años pero no ha conseguido converger como otras regiones de España que sí lo han hecho. Y si eso ha sido así ha sido precisamente porque ha habido un déficit en la gestión".

Por ello, "proponemos a los andaluces que se den una oportunidad a la ilusión, que se den una oportunidad al progreso y a un futuro mejor que hoy representa el PP".