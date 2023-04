La Agencia Pública Andaluza de Educación deja sin transporte a 5 niños del CEE La Merced

No ha terminado ni el curso escolar y varios alumnos del CEE La Merced vuelven a tener problemas con el transporte. Esta misma situación fue denunciada por el Ampa del centro a finales del mes de septiembre de este mismo curso, y ahora los padres y madres de este alumnado vuelven a verse completamente desamparados. Así lo ha denunciado el sindicato USTEA, quien ha puesto el grito en el cielo por una situación un tanto estrambótica, pero que tiene en vilo a cinco familias.

Los hechos se remontan al pasado lunes, cuando cinco alumnos del centro con transporte escolar individualizado "se llevaron la desagradable sorpresa de que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), no había ampliado el servicio de transporte del que estaban haciendo uso este curso escolar", una situación, no obstante, que "no se había comunicado ni al centro escolar ni a las familias ni siquiera a algunos taxistas que ya esa mañana habían llevado a dichos alumnos al centro como cualquier otro día".

La historia se destapa cuando un taxista, tras muchas llamadas y mails no contestados, acude a la sede de la APAE y le comunican que se ha extinguido el contrato antes de Semana Santa. A partir de ahí, se ponen en contacto con el centro escolar y con las familias y “bajo su responsabilidad” (como les recalcan en la APAE) y dentro de la empatía y buena disposición de meses e incluso de años de servicios a las mismas familias y niños , recogen a los niños en el CEE La Merced y los regresan a sus casas.

Desde USTEA reconocen que "a partir de este momento la dirección del centro intenta ponerse en contacto con la APAE en innumerables ocasiones, sin ser atendida en ningún momento. De manera paralela, se comunica con los diferentes departamentos con competencias ( Servicio de Inspección Educativa y Servicio de Planificación Educativa) de la Delegación de Educación la situación que está aconteciendo. Igualmente, se informa a la Delegada Provincial de Educación, Isabel Paredes".

Desde la Delegación "se sorprenden de la situación, pues señalan que la APAE no les comunica las incidencias y no le es posible dicho seguimiento. Los diferentes departamentos entienden la situación que está privando a estos alumnos del derecho a la educación y a sus familias de su derecho a conciliar su vida escolar y laboral, culpan a la APAE de esta situación y prometen hacer las gestiones que estén en sus manos para solucionarlo".

De hecho, desde el Ampa Campeones han admitido a este Diario que ha sido la delegada territorial, Isabel Paredes, quien se ha comprometido a solucionar el asunto, pero "de momento, una semana después de sufrir esta situación, todo sigue igual", confiesan.

Es más estos cinco alumnos/as a los que les está afectando la falta de transporte están paliando su día a día gracias al esfuerzo de sus padres. En concreto, se trata de tres alumnos de Jerez y uno de Paterna y otro de La Barca.

Una situación insostenible

El sindicato ha confesado que este problema de transporte es "uno más de los que durante el curso sufre este alumnado. Ya a inicios de curso se modificaron diferentes rutas de manera ilógica en ocasiones o se da el caso de llevar un alumno desde febrero sin acudir al centro por no disponer de plaza de transporte adaptado grupal. Mientras que una chica que hace uso de dicho transporte está a la espera de que se le sea concedido, dispone de varios informes técnicos que lo aconsejan, un transporte adaptado individual. No disponemos de datos concretos en otras localidades si bien desde la comunidad educativa del CEE La Merced nos señalan que en otras localidades están dándose casos similares".

Desde USTEA "queremos poner el foco sobre esta situación, de cara a que las diferentes administraciones busquen soluciones de manera muy urgente. Igualmente, vemos conveniente que exista una comunicación fluida con las familias afectadas desde la Delegación de Educación, pues es esta la garante del derecho a la educación de estos niños y niñas. Dichas familias se ven sobrepasadas, pues si ya para todo papá o mamá es difícil conciliar vida laboral y escolar cuando sus hijos/as no pueden asistir algún día a clase, esto se agrava enormemente cuando estos chicos/as necesitan de cuidados especiales y no pueden dejarse al cuidado de personas sin formación específica".