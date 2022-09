Sin poder ir a clase por falta de transporte

El Ampa Campeones del Colegio de Educación Especial La Merced ha denunciado la situación que están viviendo dos familias con hijos escolarizados en el centro desde que comenzó el curso. Los dos estudiantes, que viven en Chiclana, no cuentan con ningún tipo de servicio para el transporte a pesar "de estar autorizados desde que se matriculan", asegura Inmaculada Arriaza, secretaria del Ampa.

Según denuncian los padres y madres, los niños están teniendo dificultades para acceder al centro educativo ya que desde la Junta no se ha facilitado ningún tipo de transporte escolar. "Algunos no están viniendo y otros vienen con su madre y la mujer se tiene que esperar a las puertas del centro toda la jornada escolar, hasta que terminen las clases, para recogerlo. Es muy triste que algo que se sabe desde marzo, que es cuando se lleva a cabo la escolarización, no se haya solucionado todavía".

La excusa que argumentan desde la delegación territorial es que "no hay vehículos para desplazarlos, porque tiene que ser en taxi pero estos rechazan la opción porque no les compensa el desplazamiento para lo que les pagan".

Inmaculada Arriza lamenta que "excusen de esa manera el pisoteo de los derechos de estos alumn@s a asistir a clase. Tenemos que ser más serios con estos temas y tener el trabajo hecho cuando llega septiembre y que por su ineptitud no se vean afectadas estas familias".

Hasta hoy mismo, había otros dos niños en la misma situación, aunque con el domicilio en Guadalcacín, pero finalmente desde la delegación territorial se le ha puesto solución, según cuentan desde el Ampa.