Qué hacer en Jerez el fin de semana... y el lunes

Concierto de Bandas Sonoras

La segunda producción que pone en escena el Coro del Teatro Villamarta, junto con la Escuela Coral de Jerez, tendrá lugar el este viernes 17 a las 20:00 horas en el Teatro Villamarta: Concierto de Bandas Sonoras en el que también intervendrán el Coro Joven del Teatro Villamarta y el Coro Infantil.

La entrada tiene un precio único de 20 euros

Dentro de la línea de refuerzo del propio coro de adultos y la consolidación de la Escuela Coral de Jerez, integrantes de estos dos colectivos, con el soporte de Juan José Sevilla y María Bocardo al piano, todos ellos bajo la dirección musical de José Miguel Román, ofrecen a la ciudad de Jerez un concierto de grandes bandas sonoras.

En esta cita musical y coral se presentarán obras del panorama cinematográfico como Gabriel's Oboe de La misión, Moon river de Desayuno con diamantes, My heart will go on de Titanic, Colores en el viento de Pocahontas, así como repertorios de música de videojuegos y series como Dragonborn de Skyrim, The Mandalorian o Main on end de Avengers.