Jerez despide noviembre con música, teatro y.... !zambombas!

Acto solidario del MotoClub Cherokee

El Club Cherokee, con la colaboración del Consejo Local del Motor de Jerez y la Unión de Motoclubes Jerezanos, celebra este fin de semana del sábado 26 y el domingo 27 de noviembre la 23 Food Run Cherokee a beneficio del Comedor de El Salvador, el Comedor Nos importa Jerez, Cruz Roja, Casa Mornese y el Proyecto Avanti.

El Club Cherokee ha programado para el sábado 26 un acto de convivencia motera en la sede de motoclub, sito en el Polígono de la Carretera de Sanlúcar, que culminará con el concierto en directo de The Groggy Dogs y Mackenze and Co.

La entrada será libre con la entrega de alimentos y productos perecederos. El domingo, día 27 de noviembre, prosigue la iniciativa solidaria con una zambomba a partir de las 12.30 horas en su sede