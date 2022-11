Rafa de Bedoya, jerezano con Estrella Michelin: "Amo mi tierra, hacemos muchos guiños al recetario jerezano"

A punto de cumplir un año de la apertura de su restaurante Aleia en Barcelona, el jerezano Rafa de Bedoya ha ganado su primera Estrella Michelin. "En su luminoso comedor, con grandes columnas flanqueando el increíble ventanal y un techo ondulado que nos recuerda las placas de titanio del Guggenheim Bilbao, podrá degustar un único menú degustación (opción corta o larga), de corte actual-creativo, donde el chef jerezano Rafa de Bedoya, siempre de la mano del laureado Paulo Airaudo, defiende la coherencia y el sabor, con toques tanto galos como asiáticos pero en base a los productos locales de temporada". Así describe la Guía Michelin el proyecto del jerezano.

De Bedoya atiende a Diario de Jerez mientras vuelve a Barcelona para celebrar con su equipo el galardón y reconoce que "estoy muy contento. Es muy grande que hayan valorado el trabajo de todo el equipo en este año que cumpliremos a final de mes".

Fue a finales de 2021 cuando el chef decidió dar el salto y abrir su restaurante, junto a Paulo Airaudo, en el Hotel Casa Fuster, situado en pleno Paseo de Gracia. "En los tiempos que corren sabía que era una apuesta muy arriesgada. Aleia es un restaurante con ocho mesas y menú degustación. Una apuesta arriesgada que con mucho trabajo puede salir bien", declara el jerezano. Y es cierto, ha salido muy bien.

"Para nosotros lo más importante es que el cliente que viene a nuestra casa se vaya feliz. Y eso se consigue con el trabajo a diario, trabajo bien hecho para todo el mundo por igual. Ya nos decían muchas personas que acudían a Aleia que nos merecíamos una Estrella, pero conseguirla en nuestro primer año era algo muy difícil. Esto es una carrera de fondo y estamos súper contentos".

Desde que se conoció la Estrella para De Bedoya, muchos jerezanos lo han felicitado. "Jerez es mi tierra, la amo y la llevo por bandera. Hacemos muchos guiños al recetario andaluz y jerezano. Forma parte de mi cocina tirar de recetas de toda la vida y darle un giro para llevarla a la alta cocina. Que familiares y amigos en Jerez hayan estado pendientes de la gala es una alegría", subraya.

"Mis padres, que también han sido hosteleros, me enseñaron que nada se regala, que hay que trabajar duro, muchas horas. A los jóvenes que están empezando les diría que hay que tener sacrificio, que no miren las horas de reloj sino que disfruten cada minuto", remarca el jerezano.

De Bedoya estudió en el País Vasco y luego se especializó en cocina francesa. Durante su carrera ha trabajado en restaurantes como Azurmendi, Cenador de Amos, Dstage, El Celler de Can Roca y Lú Cocina y Alma. El jerezano recuerda que "encontrarme en la gala a Joan Roca, que es toda una eminencia, y me felicite... es increíble. También he recibido el cariño de otros jerezanos como Ángel León... Compartir con ellos el escenario ha sido muy bonito".

"Todo esto nos motiva para seguir trabajando y seguir creciendo. La Estrella es una realidad que nos sitúa en el mapa, nos da un empujón para seguir creciendo porque esto acaba de empezar. No vamos a ser conformista y tenemos que hacerlo mejor aún", declara el galardonado chef. "Llevo más de 12 años en restaurantes trabajando con la misma ilusión. Quedan muchas cosas por hacer y quedan sorpresas por llegar", añade.

Con Rafa de Bedoya ya son cuatro los chef jerezanos que se han puesto la Estrella en su chaquetilla. Se une así a Ángel León, Israel Ramos y Juanlu Fernández en el cielo Michelin.