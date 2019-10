Ni Alberto Chicote conseguirá salvar el negocio del Mosto Tejero

La séptima temporada de ‘Pesadilla en la cocina’, el programa que dirige y presenta el chef Alberto Chicote, vuelve hoy a partir de las 22.30 horas a las pantallas de La Sexta. Su regreso, adelantado a los usuarios de Atresplayer Premium, servirá para emitir el programa grabado durante marzo de 2018 en Jerez, concretamente en el conocido Mosto Tejero, situado en la carretera de Trebujena, un conocido establecimiento hostelero de la ciudad.

El cocinero madrileño conocerá in situ el local y a su responsable, el jerezano JuanTejero, que pondrá de manifiesto su particular personalidad, hasta el punto de calificarlo como “una sesión de Almodóvar”. De hecho, nada más llegar al establecimiento y al comprobar Chicote que el negocio está lleno de fotografías de los Sanfermines comentó: ‘¿Pero no estamos en Jerez de la Frontera? Esto parece Pamplona”’. A lo que el propietario responde: “Me gustan los sanfermines, pero no me gustan los toros, me gusta la fiesta”.

A lo largo del programa, Chicote conocerá de primera mano la manera de proceder de los empleados del Mosto Tejero, introduciéndose en la cocina y encontrando tortillitas congeladas y albóndigas, también congeladas, echadas a perder.

Habrá momentos cómicos, como cuando Juan Tejero le enseña a Chicote al pollo que anda por el mosto. “¿No te gusta el pollo de campo? Los tenemos ahí sueltos y vienen y comen por aquí”, explica al cocinero ante las risas de uno de sus empleados.

Dentro de un universo caótico y de descontrol constante, encontramos quizás el detalle menos agradable del programa, una pelea, donde se llega a las manos, entre dos de los empleados, un momento de tensión. No faltará la intrahistoria, la parte triste que tendrá como protagonista al mismo propietario, cuya habitación, según aparece en el programa, estaba separada de las mesas por un biombo.

Alberto Chicote conseguirá, después de un intenso capítulo, reformar el local y remodelar la carta de platos, hasta el punto de reducir la misma a la mitad, es decir, de unos treinta se pasa a quince, y presentando esos platos con otro aire.

Sin embargo, la historia del Mosto Tejero, pese a que el programa termina con la venta a pleno funcionamiento y remodelada, no tiene un final feliz, ya que a día de hoy el negocio está cerrado. El banco embargó los terrenos al propietario el pasado verano, y desde entonces permanece cerrada y sin visos de volver a abrir. Esta vez, al contrario de otras muchas historias de ‘Pesadilla en la cocina’, ni siquiera Chicote fue capaz de arreglar el desaguisado.