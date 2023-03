Ricardo Sánchez: "Mamen Sánchez miente sobre la torre de la iglesia de Estella"

El alcalde de Estella del Marqués, Ricardo Sánchez, ha acusado a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, de "mentir y no enterarse de nada" acerca de la demolición y reconstrucción de la torre de la iglesia de la pedanía jerezana.

El regidor pedáneo, en una nota de prensa. se muestra "sorprendido" de que Mamen Sánchez no sepa de quién es la torre de la iglesia en Estella del Marqués, tras culpar al alcalde de que su pueblo no tuviese la torre durante la presentación de la candidata socialista María de los Ángeles Becerra a la alcaldía de la localidad.

"Es Una pena que Mamen Sánchez tenga a la zona rural abandonada y desconozca sus problemas reales. La alcaldesa de Jerez es la responsable de haber dado la licencia el pasado 14 de noviembre de 2019 al Obispado para derribar la torre. El pasado 30 de enero de 2020 el Ayuntamiento de Jerez le alarga el plazo para que tardasen en construir la torre de la iglesia de Estella del Marqués, y a día de hoy no hay torre de la iglesia", explica en el comunicado.

"Son numerosos los escritos que se le han enviado desde el Ayuntamiento de Estella del Marqués a Mamen Sánchez, pidiéndole información de cuándo el Obispado van a construir la torre", añade en el escrito.

Ricardo Sánchez asegura que "es de vergüenza que Mamen Sánchez mienta sobre la torre de la iglesia y ni si quiera se ha preocupado de atender mis peticiones de información ni una reunión para el tema de la torre de la iglesia".

"Para Mamen Sánchez- prosigue- la zona rural no le preocupa, no lo interesa y no tiene interés. Lo muestra constantemente, con hechos de no atender las peticiones del Ayuntamiento de Estella del Marqués, no presta asesoramiento ni asistencia, no mejora la falta de vigilancia de seguridad, no arregla los contenedores que están rotos, no poda los árboles, no mejora la comunicación con el transporte público para Estella. Una larga lista que demuestra la ignorancia total y absoluta de Mamen Sánchez hacia nuestra pedanía".

Por último, Ricardo Sánchez, le pide que "sea más responsable, sería y cumpla con su función como servidora pública, ya que los vecinos y vecinas de Estella del Marqués no tienen que sufrir este abandono y olvido".

"Espero que se entere de una vez de quién es la torre y en la mayor brevedad comunique el comienzo de las obras de la torre de la iglesia, para que Estella del Marqués tenga su elemento patrimonial característico de los pueblos de colonización de la zona rural", concluye.