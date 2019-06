Alcohólicos Anónimos cuenta en Jerez con cinco grupos de apoyo

La comunidad de Alcohólicos Anónimos ha cumplido este mes 84 años de existencia en el mundo, y actualmente en Jerez existen cinco grupos en otras tantas zonas de la ciudad, que celebran reuniones dos días por semana. En concreto, en la zona Norte, está el grupo La Granja; en la zona Sur, el grupo Nueva Luz en el barrio de San Telmo; en la zona Este, el grupo Acción en Las Delicias; en la zona Oeste, el grupo Jerez, en la barriada de La Plata y en la zona Centro, está el grupo Aceptación, en el barrio de San Miguel.

Además Alcohólicos Anónimos traslada información de su comunidad a los profesores y alumnos de los institutos de Enseñanza Media y a la UCA. También reciben información instituciones como la Policía, el hospital, sindicatos y los medios de comunicación.

Desde Alcohólicos Anónimos reiteran que son una asociación que no tiene afiliación. "Cada persona tiene sus propias creencias o ideas, pero como comunidad no estamos afiliados a nada ni a nadie". Agrega que "no entramos en discusiones públicas, y no debatimos sobre asuntos ajenos. No estamos en contra de las bebidas alcohólicas ni de las personas que beben".

Su objetivo -asegura- es "tratar de ayudar con perseverancia y cariño, a los que quieran, recibiendo nuestro apoyo para que continuemos en sobriedad, puesto que hemos experimentado que de esta forma funcionamos".

En junio de 1935, un agente de Bolsa de Nueva York, harto de intentos, tratamientos y recursos para dejar de beber, buscando ayuda coincidió con un médico con el mismo problema y ambos encontraron esa ayuda mutua. "Notaron, entre otras cosas que, escuchando las experiencias de sus problemas con la bebida, consiguieron estar varias horas sin beber. Fue el detonante del comienzo de Alcohólicos Anónimos en el mundo".

En España la asociación llegó en el año 1950 y poco a poco fue creciendo por toda la geografía. En Jerez empezó a dar sus primeros pasos en el año 1974 y ahora tanto en la ciudad como en toda la provincia de Cádiz y Ceuta existen unos 25 grupos. Éstos se pueden encontrar en la web oficial de la asociación: www.alcoholicos-anonimos.org

La asociación recuerda que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. "No se pagan honorarios, ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propios contribuciones. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad".

En esta línea, añade que "somos personas de todas las clases, edad, tipo y condición social, que nos reunimos para compartir lo que tenemos en común, como son las experiencias que nos ha producido el consumo excesivo de alcohol, así como la fortaleza y esperanza que nos transmiten los compañeros que han dejado de beber. Con su atracción vemos que hay solución y lo transmitimos a otros para ayudarles a recuperarse del alcoholismo".