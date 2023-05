Alerta por un nuevo fraude que suplanta la identidad de la Policía Nacional en un supuesto caso de pederastia

Desde hace tiempo, en la Asociación Española de Consumidores (Asescon) están alertando a los ciudadanos sobre diferentes intentos de fraude que se están recibiendo por parte de los consumidores en sus correos electrónicos, a través de WhatsApp o mediante sms. En algunos casos se ha tratado de propias investigaciones de Asescon y en otros han sido los propios ciudadanos los que nos han remitido estas denuncias.

Este es el caso de un nuevo fraude que han detectado que tiene "tintes miserables para quien crea que pueda ser víctima y caiga en la trampa".

En esta ocasión lo que se suplanta es la identidad de la Policía Nacional, y es que supuestamente “para los requisitos de una investigación judicial, relacionada con el artículo 390-1 del Código de Procedimiento Penal” se le solicita a quien recibe este correo electrónico que, a solicitud del Comisario General de Policía Judicial, se envía una citación por un delito relacionado con el “artículo 372 del Código Penal en relación de presuntamente fijar, grabar o transmitir la imagen o la representación de un menor cuando esta imagen o esta representación tiene un carácter pornográfico con pena de 5 años de prisión y multa de 150000 euros”.

Así, se añade que el usuario de internet ha sido detectado por el “gendarme cibernético” teniendo prueba de los delitos. Para solventar el asunto, se dice que en aras de la confidencialidad envían un correo electrónico al que ponerse en contacto con ese supuesto Comisario Jefe con el fin de ver las posibles sanciones.

Evidentemente, si pasara ese tiempo, se indica que se remitirá el informe al Ministerio Fiscal para que dicte orden de captura remitiendo el expediente también a las asociaciones que luchan contra la pederastia.

"Lo grave de esto es que quien cae en esta trampa no debe estar seguro de haber cometido este delito, es decir, ha sido usuario de este tipo de miserables contenidos y, por miedo, escribe a ese correo. Nos imaginamos que quien escribe recibe una contestación pidiéndole dinero para solventar el tema", subrayan desde la entidad.

Desde la Asociación Española de Consumidores aconsejan "no hacer caso de este tipo de escritos en tanto que suplantan la identidad de la Policía Nacional. Si se usa el sentido común, un procedimiento Penal no se avisa, los artículos a los que hacen referencia no tienen nada que ver con la pederastia en internet y nunca van a exigirnos el pago mediante un correo electrónico. Además, la policía no se va a poner en contacto con las asociaciones que luchan contra la pederastia para ofrecer datos personales de esos supuestos infractores".

Se trata este de un caso más de suplantación de identidad de las administraciones públicas con un "claro ánimo de extorsionar". Una vez más, desde Asescon ofrecen su mail consultas.asescon@gmail.com para que los ciudadanos puedan hacerles llegar estas denuncias.