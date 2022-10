Un premio a la excelencia y a la amistad

El empresario hostelero Alfonso Rodríguez Álvarez ha recibido este viernes el I Premio Faustino Rodríguez por su trayectoria ejemplar en el mundo de la hostelería. El acto, celebrado en el emblemático Bar Juanito, ha permitido poner en valor la carrera de ambos hosteleros y la fuerte amistad que les unía.

En la 'casa' de Faustino se han vivido momentos únicos, recordando su risa a carcajadas tan característica y cómo en sus mesas pedía alcachofas medio mundo. Y por él, por Faustino, Alfonso ha recogido este reconocimiento. "No soy muy de homenajes y actos así, pero ¿quién le dice que no a un amigo? Y Faustino era un amigo de los de verdad. Él no era una persona corriente y me ha dado ratos absolutamente deliciosos. Podríamos hablar de Faustino eternamente y no aburrirnos. Él sigue con nosotros", ha recordado Alfonso Rodríguez.

Este premio, creado por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios Profesionales de Jerez (Acoje) en honor al recordado propietario del Bar Juanito, reconoce la trayectoria de Alfonso Rodríguez en el sector de la hostelería durante cerca de sesenta años, "como referente nacional e internacional en la restauración y el catering".

El jurado, presidido por José García y compuesto por los vocales Antonio de María, Luis Rodríguez y Eugenio Camacho, con Rafael Navas como secretario, decidió conceder este primer Premio Faustino Rodríguez, entre las candidaturas recibidas de los asociados de hostelería de Acoje, a Alfonso Rodríguez Álvarez por “su compromiso con la calidad y la excelencia, llevando el nombre de Jerez y de sus productos por todo el mundo”.

"Queremos que sea un acto entrañable y familiar, y esto sólo lo puede conseguir Faustino Rodríguez. Él ha sido uno de los pilares para nosotros y cuando se nos fue teníamos que hacer algo para honrar su memoria", ha señalado Nela García, presidenta de Acoje. Con el deseo de honrarle ha nacido este premio y entre los más de 40 hosteleros, "el jurado no dudó en concedérselo a Alfonso, ejemplo para todos".

Rafael Navas, en nombre del jurado, también ha tenido palabras de recuerdo hacia Faustino. "Justo en la mesa donde nos sentábamos con él, decidimos a quién le concedíamos este primer reconocimiento sobre el que, además, no hubo discusión. En nombre del jurado y de los amigos de Faustino, te agradecemos que estés aquí. Ponemos el listón muy alto para próximas ediciones", ha declarado Navas.

Asimismo, Navas ha subrayado el valor de los hosteleros: "No es casualidad que el premio (obra del artista jerezano Gonzalo Torné, también presente en el acto) sea un Quijote, porque para estar en el mundo de la hostelería hay que ser un soñador y un luchador. La hostelería jerezana es hoy lo que es gracias a Faustino y a Alfonso".

Alfonso Rodríguez, sevillano de nacimiento y jerezano de adopción, comenzó a trabajar siendo todavía un niño en el negocio familiar de la Venta Cuatro Caminos de Jerez. Desde allí se abrió camino en el mundo del catering junto a su hermano Antonio, trabajando primero para las bodegas del Marco y los astilleros de la Bahía.

Alfonso y Antonio crearon la firma 'Alfonso Catering', que fue alcanzando cotas de prestigio a nivel internacional hasta nuestros días, estando presente en eventos como la inauguración y clausura de la Expo 92 de Sevilla, la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de 2012, ferias en el extranjero, almuerzos y cenas oficiales del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, y un larguísimo etcétera.