Almeida proclama a Saldaña como candidato del PP en 2023

Si hubiera alguien que dude que Antonio Saldaña será el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones municipales de 2023, el alcalde de Madrid y portavoz nacional de esta formación, José Luis Martínez-Almeida, despejó cualquier atisbo de duda este martes. “Yo conocí a Antonio cuando ambos estábamos en la oposición y nos prometimos una cosa, que nos veríamos como alcaldes. Y lo vamos a conseguir en 2023”, dijo durante un acto con militantes celebrado este martes en el Hotel Sherry Park de Jerez.

El regidor capitalino está pasando varios días de descanso en la provincia, aunque está participando en algunos actos de la formación. No en vano, por la mañana hizo una visita al Ayuntamiento de Algeciras y fue el protagonista horas más tarde en Jerez de un encuentro con militantes al que también se invitó a representantes de distintas entidades, asociaciones y empresas de la ciudad.

El acto iba encaminado a que Martínez-Almeida explicara las “recetas” que está aplicando en el Ayuntamiento madrileño. Sin embargo, aprovechó tanto su comparecencia ante los medios de comunicación como, con posterioridad, su intervención ante la militancia para mostrar el respaldo del partido a la labor de Saldaña y a sus aspiraciones de volver a encabezar la candidatura del PP jerezano dentro de dos años.

De hecho, no hubo evasivas, tan habituales en otros casos cuando se les pregunta a los dirigentes sobre posibles alcaldables; ni siquiera recurrió a que el partido no está en el momento de elegir candidatos de cara a 2023. Pero sus afirmaciones tienen relevancia porque Martínez-Almeida no es un cualquiera en el PP; no en vano, además de alcalde de la capital es el portavoz nacional de la formación y un hombre de confianza del presidente del partido, Pablo Casado.

Así, el alcalde madrileño presentó al portavoz municipal como la única alternativa al PSOE en la ciudad. “En 2023 Antonio tiene opciones para ser alcalde; y los jerezanos tienen de ejemplo en el gobierno de María José García-Pelayo entre 2011 y 2015 que cogió un ayuntamiento endeudado y sin capacidad de proyectos para dejar una ciudad distinta gracias a las políticas del PP”. “El PP, con Saldaña, es la mejor opción para Jerez en 2023”, sentenció para no dejar dudas ni espacio para interpretaciones o conjeturas.

También hizo alguna que otra referencia a la situación económica del Ayuntamiento jerezano. “Solo en el periodo medio de pago (PMP), el actual gobierno ha doblado el importe del que dejó el PP, y eso es algo que saben los autónomos. Pero en 2023 se producirá el cambio con Saldaña”. Incluso, mencionó los enfrentamientos judiciales entre el ejecutivo con el PP ejemplificándolo en el caso de la portavocía de la formación (el TSJA acabó ratificando la designación de Saldaña para este cargo frente a la negativa del gobierno municipal)

Durante su intervención ante los militantes, Martínez-Almeida defendió la gestión de su gobierno desde 2019 afirmando que las políticas aplicadas en Madrid están basadas en “incentivar un marco tributario justo y una regulación accesible y con garantía jurídica para atraer a los empresarios”, unas medidas que aseguró ya se están aplicando también en la Junta de Andalucía.

No obstante, en su discurso también hizo mención de la situación nacional e internacional. Abordó la crítica situación de Afganistán denunciando la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Boris Johnson está al frente de su país; Angela Merkel está al frente de su país; y Pedro Sánchez está bañándose en Lanzarote”, dijo.

Por ello pidió un esfuerzo a los militantes ya que "nuestro modelo constitucional nunca ha estado tan amenazado teniendo en la dirección del Estado a los herederos de la lucha armada y a los que dicen que volveremos a hacer”, en referencia a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y partidos como EH Bildu y a los independentistas catalanes. “El final de Pedro Sánchez está más cerca de lo que se espera”, aventuró.

Horas antes de su visita a Jerez, Almeida estuvo en Algeciras donde fue recibido en el Ayuntamiento por su alcalde, José Ignacio Landaluce, donde volvió a mostrar su respaldo a la reivindicación de la ciudad campogibraltareña del Corredor Central por ser de “absoluta justicia”.