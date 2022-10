Álvaro Domecq reúne al mundo del caballo, del toro, del vino y del flamenco en Jerez

"Irrepetible, entrañable y, sobre todo, una persona muy jerezana, con un corazón enorme y una afición al caballo y al toro desmedida". Así elogiaba Rafael Soto, jinete y deportista olímpico a 'Alvarito'. Con este cariñoso diminutivo se refieren a Álvaro Domecq Romero la mayoría de sus compañeros y seres queridos que le han arropado durante el acto de su nombramiento como Hijo Predilecto de Jerez. Éste se ha celebrado en los Claustros de Santo Domingo, por unas horas convertidos en el olimpo del jinete y rejoneador jerezano.

Otra compañera, María José Rodríguez, la responsable del departamento de comunicación y relaciones públicas de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, mencionó el cariño y el amor que siempre le ha tenido a la escuela, no solo a los caballos si no a las personas que comparten el día a día con él. Lo que consideró un "lujo enorme".

El ex ministro del Interior y ex diputado Jaime Mayor Oreja, quien presumió de la amistad con don Álvaro (padre), tampoco escatimó en alabanzas. En su caso, conoce Jerez a través de ellos. Según, el político padre e hijo son señas de identidad de la ciudad. "Representan un Jerez muy serio y han hecho muchas cosas por su ciudad, por Cádiz y por España. Tienen convicciones muy firmes y férreas". En concreto, sobre Álvaro Domecq Romero subrayó su gran "reto": "La gran responsabilidad de sustituir a su padre, una gran personalidad, y aquí está". También de la política, aunque a nivel personal, asistió Juan Antonio Marín, ex vicepresidente de la Junta, contento al ver "feliz" a un buen amigo. "Ha sido emocionante. No he conocido una persona más generosa en mi vida. Lo quiero con locura".

Beltrán Domecq, anterior presidente del Consejo Regulador ensalzó su figura: "Álvaro ha sido el súmmun de todo, no solo de la persona, también como caballista, torero... es un fuera de serie".

La bailaora Angelita Gómez, que impartía clases de flamenco a las mujeres de la familia, aseguró que el nombramiento es más que merecido porque desde pequeño "ha mamao, el vino, los caballos, los toros y el flamenco". El guitarrista jerezano, Paco Cepero, incidió en que ha dejado un legado increíble. Gómez y Cepero comparten desde ahora el mismo título que el gran jinete visionario, como lo denominó la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.

Las palabras más emotivas del discurso del homenajeado se las ha dedicado su esposa, Maribel Domecq Ibarra. Ella, por su parte expresó su profundo orgullo. "Se lo merecía porque no ha hecho más que pensar en Jerez toda su vida".

La familia taurina

Como era de esperar la familia taurina arropó al Hijo Predilecto de Jerez. A los Claustros han asistido entre otros, el torero Juan José Padilla, muy allegado a la familia Domecq desde pequeño. "Si podemos tener un embajador con clase, elegancia, categoría, respeto y amor a Jerez, se llama Álvaro Domecq", sentenciaba 'el panaderito' como le llamaban cariñosamente en los tentaderos y en la mesa. El matrimonio conformado por el matador Curro Romero y Carmen Tello se desplazó hasta la ciudad para estar junto a este jerezano pionero, aunque ellos subrayan de él la maravillosa persona que es. Por su parte, el maestro, Rafael de Paula, también exaltó la figura del jinete y confíaba en que siga aportando a la ciudad. "Le deseo suerte porque es fundamental y necesaria para hacer el bien al mundo".