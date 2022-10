Álvaro Domecq ya es Hijo Predilecto de Jerez

Álvaro Domecq Romero ya es Hijo Predilecto de Jerez, El título lo recibió en la mañana de este sábado en un pleno solemne y extraordinario celebrado en Los Claustros de Santo Domingo.

Toreros como Curro Romero, Rafael de Paula o Rafael Padilla, empresarios como Mauricio González-Gordon, José Ramón Esteve, Marisa Azcárate, Jan De Clerck o Alfonso Rodríguez, anteriores responsables políticos como el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, o el ex consejero de Turismo, Juan Marín, además de autoridades civiles y religiosas de la ciudad (entre ellos el obispo asidonense José Rico Pavés), se dieron cita en este acto que sirvió de reconocimiento a este “caballero multidisciplinar”, tal y como lo definió el hermano mayor del Rocío de Jerez, Joaquín Vallejo,

Álvaro Domecq recibió de manos de la alcaldesa, Mamen Sánchez, y acompañado por su esposa, Maribel Domecq, esta distinción que fue promovida por la Hermandad del Rocío de Jerez, corporación de la que fue hermano mayor durante varios años y cuyo estandarte se encontraba en el escenario del acto. Una vez entregados los elementos que lo acreditan con esta distinción, el nuevo Hijo Predilecto de Jerez se dirigió a los asistentes visiblemente emocionado con un breve discurso donde mostró su gratitud por su distinción mencionando todos los aspectos que han centrado su vida como son la religión, el caballo y el toro.

Tras dar gracias “a Dios y a la Virgen del Rocío”, también tuvo palabras para sus otras pasiones. “Gracias al caballo que me enseñó el valor; gracias al toro que me dio su casta; gracias al vino de Jerez que me alegra el corazón; gracias al flamenco, que me llena el alma; gracias al arte que me inspira siempre; gracias a tantas personas que camináis a mi lado; gracias a Jerez, gracias a Jerez”, dijo.

Previa la intervención de la entrega del reconocimiento, el hermano mayor del Rocío fue el encargado de realizar la semblanza del homenajeado en la sesión solemne. Recorrió desde sus inicios con el mundo del caballo , al nacer en una casa muy vinculada al mundo ecuestre y del toreo, hasta su retirada de los ruedos a mediados de los ochenta. De esta faceta, Vallejo destacó “su temple, su valor y su casta”, porque aseguró que, “a caballo y en la plaza, quería siempre ser el mejor”.

El máximo responsable de la filial jerezana mencionó también sus premios en los certámenes de diversas disciplinas como doma vaquera, doma clásica y acoso y derribo. Y recordó como, aprovechando que se le entregaba la distinción del Caballo de Oro, Álvaro Domecq organizó un novedoso espectáculo que llevaba por nombre ‘Como bailan los caballos andaluces’ que tuvo tanto éxito que finalmente se llevó ocho años en una carpa en el Depósito de Sementales.

Esta iniciativa, tras un periplo de varios meses por México, acabó siendo el germen de lo que hoy es la Real Escuela de Arte Ecuestre. Ante esto, y siendo fiel a su espíritu emprendedor, convenció al Ministerio de Turismo para comprar el antiguo Palacio del Duque de Abrantes y se construyera un picadero. Años después, los Reyes inauguraban la la institución ecuestre que dirigió durante cinco lustros.

En su parte final de su semblanza sobre la figura de ‘Alvarito’ Domecq, Joaquín Vallejo recordó que el homenajeado le dijo días atrás que aún “le quedan muchas ideas y muchas cosas por hacer”. Por ello, apuntó que el nuevo Hijo Predilecto de la ciudad “ha hecho lo que ha gustado y ha disfrutado lo que ha hecho”. “Le sale Jerez por la boca porque lleva a a Jerez en sus entrañas”, agregó.

El acto solemne se inició con las palabras de la alcaldesa jerezana quien ensalzó la prolífica y variada carrera profesional y personal del rejoneador y ganadero, al que calificó como “gran embajador de Jerez”. Dirigiéndose a él, comentó: “Hoy tu ciudad te aplaude para que te sientas especial por lo que das. Queremos que percibas el orgullo por lo que has dado y por lo que tienes que dar”.

La regidora destacó su empeño para crear la Real Escuela de Arte Ecuestre, una institución que es “referencia mundial” del mundo ecuestre y uno de los emblemas de la ciudad. Pero, tal y como afirmó la alcaldesa, “son muchas más las facetas que lo hacen merecedor” de este título. Así, hizo referencia al espectáculo ‘A campo abierto’, que aún puede verse en su finca El Carrascal, y su apuesta por la promoción del turismo rural junto al conocido hostelero Alfonso Rodríguez – ambos pusieron en marcha el paquete turístico ‘Jerez, frontera del sueño’, donde se entremezclan el mundo ecuestre, la gastronomía y el flamenco-.

Álvaro Domecq ya está unido a los nombres de Manuel Alejandro, Paco Cepero, Angelita Gómez o Manuel Morao, entre otros, que han recibido en los últimos años esta distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez.