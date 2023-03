El Ampa del CEIP Guadalete de El Torno anuncia movilizaciones en el tercer trimestre si no hay respuesta de la Junta

La alcaldesa, Mamen Sánchez, acompañada del delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha mantenido una reunión con la comunidad educativa del CEIP Guadalete de El Torno, centro que desde hace años sufre una patología derivada de un defecto de diseño o constructivo cuya solución es competencia de la Junta de Andalucía.

En esta reunión, el director del centro, Alejandro Sánchez; el presidente de la Ampa, Francisco José Valle; y Javier Fuente Ladrón de Guevara, alcalde de El Torno, han explicado a la alcaldesa que el problema del centro continúa en la misma situación y que después de dos años el centro sigue sin respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

En este contexto, el director del centro ha pedido que la obra sea declarada de emergencia para que se pueda actuar de forma inminente. Alejandro Sánchez ha explicado que el problema es que para que la obra pueda ser declarada de emergencia “ha de venir un técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) para determinarlo”.

Por su parte, el delegado Juan Antonio Cabello ha calificado de “preocupante” la situación del CEIP Guadalete y ha recordado que la declaración de urgencia de esta obra se viene reclamando desde hace años. Concretamente, ha indicado el delegado municipal, “desde que conocimos los resultados de aquel informe geotécnico que el Ayuntamiento se comprometió a hacer y que de hecho efectuó”.

Aquel informe determinaba que la patología de este centro se debe a un defecto de diseño o constructivo, a un fallo o rotura del elemento soporte de la fábrica, que es un perfil metálico débilmente anclado a la estructura. Este informe, ha explicado Juan Antonio Cabello, “se envió, junto con un informe de la Delegación de Urbanismo, a la Delegación Territorial y a partir de ahí se debería incluir esta obra en la planificación de la Junta de Andalucía”.

Cabello ha puesto el acento en el riesgo que conlleva la situación actual de este colegio, por lo que “en esta reunión en la que ha participado la alcaldesa se ha puesto de manifiesto que la APAE debería tomar la decisión de declarar de urgencia la obra”. Ha añadido que “la Junta invierte, por ejemplo, en reparaciones de urgencia para la sanidad privada y no en un colegio público como éste, donde estamos esperando todavía”.

El alcalde de El Torno ha calificado de “indignante” la situación del colegio, con la que “no se puede estar tranquilo” y ha reclamado también que se declare de urgencia la obra para acabar con el problema.

El presidente de la Ampa del centro, por su parte, se ha quejado de la falta de respuesta de la Junta y además ha incidido en “la frustración” que causa no recibir ninguna respuesta. “Todo es burocracia y márgenes de tiempo, pero el peligro sigue estando ahí”. De este modo, Francisco José del Valle no descarta que la Ampa del colegio organice movilizaciones en el tercer trimestre de este curso, si no reciben alguna respuesta por parte de la Junta