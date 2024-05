El Ampa del San José Obrero comienza las movilizaciones

El Ampa del CEIP San José Obrero ha comenzado a movilizarse para protestar contra la decisión de la Consejería de Educación de no conceder una línea más al centro pese a tener 40 solicitudes.

Durante la jornada de este miércoles, los padres y madres han colgado en los accesos al centro educativo una serie de pancartas en las que reivindican una solución al problema, teniendo en cuenta que el pasado año, sí se optó por conceder la línea en un caso similar ocurrido en el CEIP El Membrillar.

Desde la Asociación de Padres y Madres del colegio han protestado por esta decisión, por lo que en las pancartas se puede leer lemas como 'Con la educación de nuestros niños no se juega', 'queremos elegir', 'No al cierre de una línea de tres años', 'Una educación de calidad' o 'Nuestros hijos no son recortables'.

Además de la concentración convocada para el próximo día 24 anunciada el pasado martes, los padres han preparado para este jueves, justo antes de entrar al centro, una cacerolada en el patio.

Mientras, la delegación territorial de Educación, que encabeza Isabel Paredes, ha anunciado al director del centro que este jueves mantendrá una reunión a partir de las 13 horas con el Ampa y las familias para abordar el asunto.