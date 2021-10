Aena no prevé ampliar la pista del Aeropuerto en los próximos cinco años

Aena, la sociedad que gestiona las infraestructuras aeroportuarias del país, continúa sin contemplar la ejecución a corto o medio plazo de la ampliación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Jerez. Es conocido que el gestor aeroportuario ha condicionado esta obra a un importante incremento de pasajeros en la terminal jerezana, un escenario que sigue sin vislumbrarse en sus planes.

A pesar de que poco a poco se va dejando atrás la crisis mundial del sector de la aviación provocada por la pandemia del coronavirus, el sector estima que aún pasarán varios años para recuperar los registros anteriores a la covid-19. Por lo tanto, no ha incluido esta inversión, que contemplaría alargar la pista en unos 900 metros en su cabecera norte, dentro de las actuaciones previstas durante los próximos cinco años.

De hecho, no aparece en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 que aprobó el Consejo de Ministros en la reunión celebrada el pasado martes. En él, se detallan las previsiones de crecimiento y las inversiones en la red de aeropuertos durante el próximo quinquenio, una planificación que contempla una inversión de 10,9 millones de euros en las instalaciones aeroportuarias de Jerez durante sus cinco años de vigencia.

Así, se estima que los mayores importes se pretenden ejecutar tanto el año próximo como en el siguiente. Para 2022, por ejemplo, se calculan 5,1 millones en mejoras de la seguridad operacional y de la seguridad de los usuarios de esta infraestructura, la renovación de sistemas eléctricos y la instalación de nuevas ayudas a la navegación, entre otras acciones.

Sin embargo, una intervención como la ampliación de la pista en 900 metros (actualmente tiene una longitud de 2.300 metros) supone un coste de 44,7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 8,8 millones para la obtención de los suelos necesarios en la zona norte del aeródromo, según los propios cálculos de Aena.

No obstante, su no inclusión en esta previsión tampoco es una sorpresa teniendo en cuenta las respuestas que había dado tanto el gestor aeroportuario como el Ministerio de Transportes en los últimos dos años cada vez que se le ha preguntado por esta actuación.

El plan director del Aeropuerto, el documento que pormenoriza el desarrollo y los usos de las instalaciones de La Parra, recoge la ampliación pues las dimensiones de la pista actual no permiten que los aviones de mayor capacidad (caso de los Airbus A320-200 y A321-200 así como los Boeing B737-800) no puedan despegar si llevan la máxima carga dado que requieren de una de mayor longitud. Esto condiciona, además, que Jerez no pueda recibir vuelos de grandes distancias, de ahí que esté coartando la apertura de nuevas rutas.

En las últimas respuestas parlamentarias sobre este asunto, el Ministerio de Transportes únicamente se comprometió a “vincular el dimensionamiento de las infraestructuras del aeropuerto con el comportamiento futuro de la demanda de tráfico”. En este sentido, señaló que, “cuando su evolución justifique la ejecución de nuevas inversiones, estas se lleven a cabo con la antelación suficiente”.

Objetivo: Volver a superar el millón de pasajeros

Ahora bien, este crecimiento exponencial no se contempla en los próximos años. De hecho, en el propio Documento de Regulación Aeroportuaria se establece que su quinquenio de vigencia el aeródromo jerezano vuelva a superar el umbral del millón de pasajeros anuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la terminal jerezana está diseñada para dar servicio a 2,4 millones de viajeros anuales.

Hasta agosto, había contabilizado unos 213.000 viajeros, muy cerca ya de alcanzar los registros de 2020. Claro está, ambos años han estado fuertemente condicionados por las limitaciones de movilidad decretadas para tratar de contener la pandemia. Así, Aena estima que en 2022 el aeródromo jerezano alcance los 859.000 usuarios aproximadamente y, a partir de ahí, continúe una tendencia al alza hasta alcanzar los 1,1 millones de pasajeros en 2026, unas cifras similares a los años previos a la pandemia.

En cambio, la previsión se ha revisado a la baja por la covid-19 pues el plan director del Aeropuerto, que estuvo expuesto públicamente en 2019 y que está pendiente de aprobación, contemplaba un escenario de 1,4 millones de viajeros en 2025, unos 300.000 más que las últimas previsiones realizadas por el gestor aeroportuario.

Mientras tanto, no se contempla una recuperación del tráfico de mercancías en el aeropuerto jerezano, que hace 15 años llegó a mover hasta 230.000 kilogramos. Así, estima que pase de las 100 a 300 kilos en el próximo quinquenio (en este año se llevan contabilizados unos 160 kilogramos). Sin embargo, la terminal de carga de Jerez tiene capacidad para mover en torno a 4.400 toneladas al año.