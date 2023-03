Andalucía x Sí propone recuperar y ampliar la red de bibliotecas municipales de Jerez y ampliar los horarios

Andalucía x Sí plantea la recuperación de las bibliotecas municipales de zona, actualmente cerradas, así como ampliar los días y horarios y dotar a este servicio de medios bibliográficos y digitales. Santiago Casal, candidato andalucista a la Alcaldía de Jerez, recuerda que actualmente solo existen tres bibliotecas municipales en nuestra ciudad, Ramón de Cala (La Plata), San Telmo y la Biblioteca Central, con horarios y días muy reducidos y restringidos.

Los andalucistas "nos hacemos eco de una demanda de gran parte de la comunidad educativa, que no entiende como una ciudad con el volumen de estudiantes, tiene sólo tres bibliotecas, que no abren todos los días y cuyos horarios son reducidos e interrumpidos, lo que imposibilita el uso para el estudio, como es el caso de algunas tardes y los fines de semana. No se entiende este servicio tan precario en nuestra ciudad".

La Biblioteca Central tiene horario de mañana de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de tarde los lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas. En cuanto al fin de semana solo está abierta el sábado, de 9:30 a 13:00 horas.

En cuanto a las bibliotecas Ramón de Cala y San Telmo, el horario es más restringido: en el caso de la primera, lunes, martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y los miércoles y viernes de 9:30 a 14:00 horas; en el caso de San Telmo, el horario es de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y los lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Como se pude observar, "la oferta de bibliotecas es muy reducida en días y horarios y en el caso de los fines de semana es casi nula, ya que solo la Biblioteca Central abre los sábados de 9:30 a 13:00 horas, lo que es insuficiente, dado la demanda de estudiantes en nuestra ciudad".

Asimismo, denuncian los andalucistas que "continúan cerradas las bibliotecas junto al IES Padre Luis Coloma y la biblioteca Agustín Muñoz y Gómez en la barriada La Granja". Los andalucistas, "después del 28 de mayo, trabajaremos por la recuperación e implantación de una nueva red de bibliotecas municipales, con la apertura de nuevas sedes y la ampliación horarios, apostamos porque Jerez tenga una oferta extensa en cuanto a la red de bibliotecas municipales, dado la gran demanda de estudiantes de los centros educativos e institutos que hay en nuestra ciudad. Asimismo, dotaremos a dichas instalaciones del personal necesarios y de los recursos bibliográficos y digitales, para que los estudiantes puedan realizar sus trabajos, completar apuntes y estudiar en unas instalaciones adecuadas y adecentadas".