José Antonio Nieto: "El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jerez está a menos cero, no hay nada hecho"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, que ha participado este jueves en la apertura del II Congreso Andaluz del Turno de Oficio que se celebrará en Jerez durante dos jornadas, ha mostrado el "compromiso de la Junta de Andalucía para que de manera inmediata nos pongamos a trabajar en la Ciudad de la Justicia de Jerez".

"La Ciudad de la Justicia -recordó Nieto- tenía un requisito que es que hubiese un gobierno municipal comprometido con ese proyecto que nos dijese que quiere que se haga y dónde. Parece que con el resultado de las últimas elecciones sí va a haber un equipo de gobierno y una alcaldesa que tiene se compromiso, que ya nos ha realizado esa petición conjuntamente con el Colegio de Abogados de Jerez".

Nieto subrayó al respecto que el proyecto de la Ciudad de la Justicia "está a menos cero porque no hay absolutamente nada hecho. Lo que nosotros planteábamos era que necesitábamos que el Ayuntamiento se moviera y nos dijera "queremos tener una Ciudad de la Justicia y creemos que el sitio adecuado es este y le pedimos a la Junta que invierta aquí". Eso no ocurrió en los años anteriores y tenemos que empezar a trabajarlo con voluntad de que vaya al ritmo adecuado y en el que vamos a implicar al Colegio de Abogados de Jerez, a jueces, fiscales, letrados, a todos los operadores jurídicos para que nos ayuden a acertar. Estamos hablando de una inversión muy importante, que tiene que estar mucho tiempo en funcionamiento y no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos".

El evento, que se desarrolla en González Byass, está organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y cuenta, entre los ponentes, con el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón.

Un congreso "reivindicativo"

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados –Cadeca-, Federico Fernández, apuntó que en este congreso "pondremos al día todas las circunstancias que rodean al turno de oficio en esta Comunidad. Pretendemos que sea un congreso reivindicativo porque son años, 14, los que llevamos sin ninguna subida ni modificación". Fernández confió en que el consejero " materialice su voluntad para que se pueda por fin actualizar el baremo del Turno y que sean dignas las prestaciones por el mismo".

Al respecto, el consejero José Antonio Nieto apuntó que el turno de oficio "ha estado olvidado desde 2009 hasta 2023, no sólo en cuanto a retribuciones, sino también en su funcionamiento" y recordó que estos honorarios "tienen un componente de solidaridad para que sea posible la justicia gratuita, que es un mandato constitucional. La Administración compensa esa responsabilidad social de la abogacía y lo tenemos que hacer con respeto y actualizando las retribuciones y estar pendientes de las necesidades de la profesión. Trataremos de mejorar en la medida que podamos esas condiciones, pero no podemos pasar de poco pan y poca agua a menú premium. Pero estamos avanzando en dotarles de la atención y dignidad que se merecen. El Cadeca tiene el compromiso de la Consejería de que vamos a incorporar una subida que va a estar entre el 16 y el 20%".

Nieto, que tomó posesión en julio del pasado año, añadió que entre las cosas que más falta hacía es la actualización del turno de guardia, que se ha hecho, "y cuando terminemos el año veremos que va a tener una subida sustancial de las retribuciones, de la cantidad y de la calidad de este servicio. Estábamos fallando a la atención que se prestaba a la violencia de género y se han incorporado unas guardias específicas, más de 7.000, que se suman a las que ya existían y que van a permitir que los abogados tengan una mejora en las retribuciones y que las mujeres que sufran este tipo de violencia pues tengan más garantía en su protección y en su atención jurídica".

Griñán, "como cualquier otro ciudadano"

José Antonio Nieto, ha indicado que el ex presidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, "tiene que ser tratado como cualquier otro ciudadano que tenga una situación similar a la que él vive". "La justicia tiene muchos problemas, muchos defectos, tarda, no va a la velocidad que nos gustaría y tiene muchos conflictos, pero no se puede permitir el lujo de no ser ecuánime y no tratar igual a todos los ciudadanos", ha aseverado el consejero al ser preguntado por los periodistas en Jerez sobre el nuevo informe solicitado por la Audiencia de Sevilla para determinar si es posible que Griñán continúe su tratamiento médico en prisión.

"Eso es lo que creo que en este caso se tiene que exigir", dijo, para asegurar que está tratando de ser "muy respetuoso" con las medidas que están adoptando y los informes que se están solicitando y emitiendo desde la Audiencia de Sevilla y el Instituto de Medicina Legal. Según sus palabras, "sólo pido una cosa y es que la justicia tiene que tratar a todo el mundo igual". En ese sentido, ha señalado que, "si hay algún tipo de perjuicio por ser quién es o de beneficio por ser quién es, no estaré contento con esa actuación y no me parecerá correcta" y que, al contrario, "va a estar contento como consejero" si se cumple el que sea tratado como cualquier persona que se encuentre en esa misma situación.