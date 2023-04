Sánchez al consejero de Justicia: "Cuando quiera le ponemos por delante el mapa de Jerez"

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha contestado a las declaraciones del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía sobre la Ciudad de la Justicia: "El consejero tiene un gran desconocimiento, debe ser porque lleva poco tiempo o porque no le dan la información, pero hemos venido ofreciendo múltiples alternativas".

"Hemos valorado con la Junta diferentes espacios, hemos llegado a visitar junto al Colegio de Abogados hasta la antigua comisaría de Policía, porque entendíamos que podría dinamizar la zona la presencia de Juzgados en este entorno, y se han barajado otras opciones. Esto se soluciona fácilmente, tan sencillo como reunirse con esta alcaldesa, cuando quiera le ponemos por delante el mapa de Jerez, para que elija la ubicación que reúna los requisitos, sea en suelo municipal o de la propia Junta, pero el problema es que no hay voluntad, ni tienen proyecto, ni tienen presupuesto”, declara la alcaldesa.

"El problema es que este consejero no se lo ha estudiado todo, y además viene acompañando a una candidata que no ha trabajado por Jerez en los últimos 7 u 8 años. No se puede venir a días de unas elecciones a hacer campaña con un tema tan sensible como la justicia, es lamentable. Mi gobierno es resolutivo, hemos tendido la mano, pero lamentamos que la Junta en lugar de plantear un encuentro técnico para buscar soluciones, venga a confrontar de la mano de una candidata que no tiene proyecto y que construye su campaña sólo a base de ataques y de alimentar el enfrentamiento entre instituciones”, denuncia Mamen Sánchez.

Desde el gobierno local informan de que "nos ponen como requisito que haya un mínimo de 25.000 metros cuadrados de edificabilidad, tienen todo el catálogo de espacios a su disposición, que digan exactamente cuál necesitan", subraya Sánchez.

La alcaldesa añade en su respuesta que la propia Junta "dispone también de mucho terreno propio en Jerez que podría poner a disposición de este proyecto, por ejemplo un terreno cerca del Parque González Hontoria, en la calle Córdoba, que está catalogado como equipamiento y que podrían servir como sede de la Ciudad de la Justicia. Otra opción es dividir y fasear, albergar 2 juzgados y dejar uno para más adelante”.

“Este es un tema que hemos hablado también con Antonio Sanz, igual que se ha puesto sobre la mesa el Silo en la calle Cartuja, o los más de 22.000 metros cuadrados que tenemos disponibles en Laguna de Torrox”, ha indicado la alcaldesa.

“Nosotros estamos para dar soluciones y desde luego la Junta está claro que no viene a solucionar nada. Lo hemos venido sufriendo con los terrenos para la ampliación del hospital de Jerez, nos dicen que no hacen falta terrenos municipales, porque la Junta tiene terrenos, pero aún teniendo terrenos, no se amplía el hospital. Por tanto es una cuestión de voluntad y decisión política y en última instancia el responsable se llama Moreno Bonilla”, remarca Sánchez.