Anuncian movilizaciones en Jerez por la Atención Primaria: "Cuando uno llega al médico, ya está curado"

La Coordinadora de Salud de la Zona Noreste de La Milagrosa no descarta movilizarse por lo que consideran una "nefasta gestión" de la Atención Primaria. Estos días se ha conocido que el nuevo centro de salud de la zona norte de Jerez estará ubicado en Las Flores, una decisión que la coordinadora aplaude, porque "es el sitio más adecuado". Sin embargo, la coordinadora subraya que no sólo está bien iniciar nuevos -y muy necesarios- proyectos del mapa sanitario, sino que es importante solucionar "graves problemas" de los centros ya existentes.

"En La Milagrosa está la cosa muy mal. No se están dando citas, de hecho, hay usuarios que llevan más de mes y medio con la agenda cerrada por la aplicación, lo que obliga a muchísimas personas mayores a tener que salir de casa e ir al centro de salud sólo para coger una cita", declara Manolo Cazorla, portavoz del colectivo.

La entidad lamenta que tras el cambio de dirección en el centro de salud, "aún no os han citado para tratar temas importantes, no nos dan voz". "¿Sanidad digna, pública y bien gestionada? Nos reímos de eso. La mala gestión de la Atención Primaria está provocando que el servicio esté cada vez más deteriorado", critica Cazorla.

"La Administración vende muy bien el nuevo centro de salud de Madre de Dios, que nosotros hemos defendido. Vende muy bien el nuevo centro de salud de la zona norte, que también hemos reclamado. Pero la realidad es que a la hora de la verdad aquí faltan médicos, enfermeras, celadores, personal administrativo y hasta personal de seguridad. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿De qué estamos hablando?", remarcan desde la coordinadora.

Cabe recordar que el pasado mes de enero el Sindicato Médico reclamó en Jerez seguridad permanente en todos los centros de salud frente a las agresiones. Días antes de este llamamiento, una mujer agredió verbal y físicamente a personal del centro de San Benito, además de producir daños en el mobiliario del ambulatorio.

Asimismo, el sindicato alertaba de que los jerezanos esperan más de dos semanas de media para obtener una cita con su médico de cabecera. La situación en los centros de salud se complica y los usuarios colpasan las urgencias extrahospitalarias y la del propio Hospital de Jerez ante la imposibilidad de ser atendidos por su médico de cabecera.

Cazorla reivindica que "los ciudadanos tenemos derecho a acceder a una sanidad digna y es que ahora no tengo citas ni para renovar la medicación". "La gente tiene que poner reclamaciones al SAS. La Junta de Andalucía debe conocer los graves problemas que tenemos en Jerez, porque si no lo hacemos los ciudadanos, las quejas no llegan a donde tienen que llegar", señala el portavoz del colectivo.

Ante este escenario, la coordinadora advierte de que en próximos días mantendrán una reunión de trabajo en la que se pondrá sobre la mesa la necesidad de volver a salir a la calle: "Si tenemos que manifestarnos, nos manifestaremos. No es de recibo que se tarde más de 20 días para que te vea, con suerte, tu médico de cabecera, porque es que cuando al final consigues verlo, tú ya estás curado... Aquí no se están haciendo bien las cosas y lo que hace falta es movilización".